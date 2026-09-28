Dos familias de San Jerónimo del Sauce recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, construidas bajo la modalidad de lote propio. Las unidades fueron destinadas a las familias Imhoff-Calvo y Klein-Sara, que desde ahora cuentan con sus casas terminadas para comenzar una nueva etapa.
Entregaron dos viviendas en San Jerónimo del Sauce y proyectan ampliar el plan habitacional
Las unidades habitacionales fueron destinadas a las familias Imhoff-Calvo y Klein-Sara, mediante el programa de construcción en lote propio. Durante el acto, el presidente comunal Daniel Ríos destacó el esfuerzo de los beneficiarios y confirmó que otra vivienda se encuentra en ejecución y ya alcanzó el 60% de avance.
El acto de entrega contó con la participación del presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel A. Ríos; el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Ramsés Medina; y la diputada provincial Jimena Senn. La modalidad de lote propio contempla la construcción de viviendas sobre terrenos que ya pertenecen a los beneficiarios, mediante un esquema de financiamiento y asistencia para concretar las obras.
Para Ríos, la entrega de una vivienda tiene un significado particular dentro de la gestión comunal. “Siempre es un día muy especial para nosotros y más cuando es una entrega de vivienda, porque uno ve la cara de la familia, los niños”, señaló a El Litoral.
El presidente comunal remarcó que el momento de recibir una casa terminada trasciende, a su entender, la dimensión de una obra pública. “La entrega de la vivienda pasa más allá de cualquier inauguración”, sostuvo, al destacar que en esta oportunidad fueron dos las familias que pudieron acceder a sus unidades habitacionales.
El esfuerzo de las familias durante la construcción
Ríos también puso el acento en el trabajo realizado por los propietarios durante el proceso de construcción. Según explicó, los recursos previstos para las obras requieren en algunos casos que los beneficiarios realicen un esfuerzo adicional para completar determinados trabajos y alcanzar las condiciones finales de las viviendas.
“Quiero felicitarlos por el esfuerzo que hacen, por tener esa constancia de acompañarnos”, expresó el mandatario comunal, quien destacó que el resultado fue la concreción de viviendas.
Las casas entregadas corresponden a la modalidad de lote propio, una alternativa que permite aprovechar terrenos disponibles dentro de la localidad y avanzar en soluciones habitacionales para familias que ya cuentan con un lote. Este tipo de programas también contribuye a completar sectores urbanos y favorecer el arraigo de los vecinos.
Una nueva vivienda ya alcanza el 60% de avance
La entrega de estas dos unidades no representa el cierre del proceso habitacional en la localidad. Ríos confirmó que actualmente hay otra vivienda en construcción, cuyo avance ronda el 60%.
“Ya hemos techado. Recibimos los fondos para darle continuidad, así que vamos a comprar las aberturas y empezar con los revoques, el sistema de agua y electricidad”, detalló.
El objetivo de la comuna es avanzar con los distintos trabajos hasta alcanzar la siguiente etapa de financiamiento y completar la obra dentro de los plazos establecidos por el programa. “La idea es terminarla en tiempo y forma, en el año, como los 12 meses que exige el programa”, explicó.
Buscan sumar nuevas unidades
Ríos aseguró que la gestión para incorporar nuevas viviendas continuará como uno de los objetivos de la comuna. “Nosotros siempre le decimos al vecino que la gestión está garantizada. El resultado se ve al tiempo, pero nosotros nos ponemos al hombro la gestión y estamos continuamente golpeando las puertas para que eso suceda”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la comuna continuará realizando gestiones ante los organismos provinciales vinculados a vivienda para ampliar la cantidad de soluciones habitacionales disponibles para los vecinos de San Jerónimo del Sauce.
Las dos viviendas recientemente entregadas se incorporan así al parque habitacional de la localidad, mientras una nueva unidad avanza en su construcción y la comuna procura gestionar nuevos proyectos.