Departamento Las Colonias

Entregaron dos viviendas en San Jerónimo del Sauce y proyectan ampliar el plan habitacional

Las unidades habitacionales fueron destinadas a las familias Imhoff-Calvo y Klein-Sara, mediante el programa de construcción en lote propio. Durante el acto, el presidente comunal Daniel Ríos destacó el esfuerzo de los beneficiarios y confirmó que otra vivienda se encuentra en ejecución y ya alcanzó el 60% de avance.