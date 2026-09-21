El Club de Leones de San Jerónimo Norte prepara una nueva edición de su tradicional bicicleteada solidaria, una propuesta que cada año reúne a familias de la ciudad en una jornada de recreación, encuentro y colaboración con instituciones de la comunidad.
San Jerónimo Norte se prepara para una nueva bicicleteada solidaria
El próximo domingo 27 de septiembre, el Club de Leones de San Jerónimo Norte realizará una nueva edición de su tradicional bicicleteada solidaria. La propuesta comenzará a las 15 en la sede de la institución y culminará en la plaza de Leones, con espectáculos, premios y sorteos. Se solicita la donación de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas Parroquial.
La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre y tendrá como punto de partida la sede del Club de Leones, ubicada en Sarmiento 587. La concentración está prevista para las 15 horas, mientras que el inicio del recorrido por las calles de la ciudad será a las 15.30.
Como parte del carácter solidario de la jornada, desde la institución solicitaron a quienes participen la donación de un alimento no perecedero, que posteriormente será destinado a Cáritas Parroquial.
Una propuesta para compartir en familia
La bicicleteada está pensada como una actividad abierta a toda la comunidad, con una propuesta que combina el paseo en bicicleta con diferentes alternativas recreativas para disfrutar de la tarde.
Durante la concentración, los participantes recibirán golosinas y un número para participar de los sorteos que se realizarán al finalizar el encuentro. Entre los premios previstos se encuentra una bicicleta.
A las 15.30 comenzará el recorrido por distintas calles de San Jerónimo Norte, para luego dirigirse hacia el punto de llegada establecido en la plaza de Leones, ubicada en la intersección de Santa Fe y 1ª Junta.
Magia y entretenimiento en la plaza
Una vez finalizado el recorrido, la jornada continuará en la plaza de Leones con una propuesta de entretenimiento para grandes y chicos.
El espectáculo central estará a cargo del mago “Muñeco Romero”, quien ofrecerá un show de magia para acompañar la tarde y sumar una alternativa recreativa a la jornada organizada por la institución.
La actividad busca así recuperar una propuesta tradicional del calendario comunitario de San Jerónimo Norte, con el deporte y la recreación como punto de encuentro y la solidaridad como eje.
El cierre será con premios y sorteos
Luego del espectáculo se realizará la entrega de premios y los sorteos entre quienes hayan participado de la bicicleteada. Uno de los principales atractivos será el sorteo de una bicicleta, además de otros premios previstos por la organización.