Organizada por el Club de Leones

San Jerónimo Norte se prepara para una nueva bicicleteada solidaria

El próximo domingo 27 de septiembre, el Club de Leones de San Jerónimo Norte realizará una nueva edición de su tradicional bicicleteada solidaria. La propuesta comenzará a las 15 en la sede de la institución y culminará en la plaza de Leones, con espectáculos, premios y sorteos. Se solicita la donación de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas Parroquial.