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Sunchales celebrará sus 140 años con cuatro jornadas de música, cultura y actividades para toda la familia

Los festejos se desarrollarán del sábado 17 al martes 20 de octubre, con propuestas culturales, musicales, productivas y educativas. La programación incluirá un paseo de emprendedores, espectáculos en vivo, un desfile cívico con más de 35 instituciones y un planetario móvil.