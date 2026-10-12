La ciudad conmemorará su aniversario con una programación que se extenderá del sábado 17 al martes 20 de octubre. Casa Steigleder y Plaza Libertad serán los principales espacios de encuentro, con ferias, espectáculos musicales, un desfile cívico y propuestas educativas para chicos.
Sunchales celebrará sus 140 años con cuatro jornadas de música, cultura y actividades para toda la familia
Los festejos se desarrollarán del sábado 17 al martes 20 de octubre, con propuestas culturales, musicales, productivas y educativas. La programación incluirá un paseo de emprendedores, espectáculos en vivo, un desfile cívico con más de 35 instituciones y un planetario móvil.
Sunchales se prepara para celebrar sus 140 años con cuatro jornadas de actividades destinadas a vecinos y visitantes de toda la región. Los festejos comenzarán el sábado 17 de octubre y se extenderán hasta el martes 20, con una agenda que reunirá música, cultura, producción local, recreación y educación.
Bajo el lema “La historia que nos une, un futuro que nos proyecta”, la celebración tendrá como escenarios principales a Casa Steigleder y Plaza Libertad, dos espacios que concentrarán las distintas propuestas para compartir en familia y conmemorar la trayectoria de la ciudad.
La programación combinará la participación de artistas locales y regionales con una feria de emprendedores, muestras históricas, actividades institucionales y experiencias educativas destinadas a los más chicos.
Feria de emprendedores y música en vivo en Casa Steigleder
El sábado 17 y el domingo 18 de octubre, desde las 17, Casa Steigleder será sede del Paseo Productivo, una propuesta que reunirá a artesanos, emprendedores y comerciantes, junto con emprendimientos gastronómicos y un patio de comidas.
El espacio también contará con la muestra “La historia la hacemos entre todos”, organizada por el Museo y Archivo Histórico “Basilio M. Donato”, que permitirá recorrer distintos aspectos de la memoria y la identidad local.
La música en vivo será otro de los atractivos centrales de ambas jornadas. El sábado se presentarán la Banda Municipal de Música “Sebastián Rainone”, Mil Huesos, La Base Cuarteto, Diego Fernando, Mangueira, Warmi y el Taller de Tango del Liceo Municipal.
La programación continuará el domingo con las actuaciones de Gulubú Rock, Memoria Nacional, Grupo Sentidos, Iruya, el Coro Municipal de Sunchales, Los Ases y el Ballet Suncho y Pampa.
De esta manera, el Paseo Productivo combinará la actividad comercial y gastronómica con una propuesta artística que buscará convocar a distintos públicos y poner en valor el trabajo de emprendedores y artistas.
El aniversario tendrá su acto central y desfile cívico
El lunes 19 de octubre, fecha del aniversario de la ciudad, las actividades se trasladarán a Plaza Libertad. Allí, desde las 11, se realizará el acto central y el desfile cívico, con la participación confirmada de más de 35 instituciones de Sunchales.
La convocatoria permitirá reunir a entidades de distintos ámbitos de la comunidad en una jornada dedicada a reconocer la historia compartida y el aporte de las organizaciones que forman parte de la vida social, cultural, educativa y productiva de la ciudad.
El desfile será uno de los momentos destacados de la celebración, al reunir a instituciones que contribuyen a la construcción de la identidad local y mantienen una presencia activa en la comunidad.
Un planetario móvil con propuestas educativas
La agenda continuará el lunes 19 y el martes 20 de octubre en Plaza Libertad, donde se instalará el Planetario Móvil 360° Estrella del Plata.
Se trata de una experiencia inmersiva y educativa orientada a niños en edad escolar, que sumará una alternativa recreativa a las actividades previstas por el aniversario.
Con esta propuesta, la programación incorporará un componente vinculado con la divulgación y el aprendizaje, destinado especialmente al público infantil.
Los festejos por los 140 años de Sunchales reunirán así actividades para diferentes edades e intereses, desde la feria de producción local y los espectáculos musicales hasta el reconocimiento a las instituciones y las experiencias educativas.
La celebración se extenderá durante cuatro días y buscará convocar tanto a los habitantes de la ciudad como a vecinos de localidades cercanas, en una agenda que combina historia, cultura, producción y participación comunitaria.