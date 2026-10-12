Día 2

Harlem Festival: canciones populares en diferentes voltajes

Cazzu y su “Latinaje” dieron cierre a una jornada con nombres históricos de la talla de Guasones, La Vela Puerca, Los Pericos y Las Pelotas. También fueron de la partida los ascendentes Cruzando el Charco y Ainda, figuras nuevas como Juana Rozas y La Grecia, y artistas locales como Malta Caramelo. La T y la M le puso el broche de oro a la madrugada del feriado, a pura fiesta.