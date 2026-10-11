Turf no se presentará este domingo en el Harlem Festival de Santa Fe. La organización confirmó la baja de la banda debido a que Joaquín Levinton continúa cumpliendo reposo médico y, a partir de esa ausencia, reorganizó parte de la grilla prevista para la segunda jornada.
Turf se bajó del Harlem Festival y la organización rearmó la grilla de este domingo
La banda no podrá presentarse por el estado de salud de Joaquín Levinton. El festival modificó varios horarios del escenario indoor, aunque mantiene el resto de la programación.
El grupo tenía asignado el horario de 20 a 21.10 en el escenario indoor. Su salida obligó a correr hacia más tarde las presentaciones de Cruzando el Charco, La Grecia y Ainda.
El comunicado del Harlem
“Informamos que la presentación de Turf programada para esta edición no podrá llevarse a cabo, debido a que Joaquín se encuentra completando su proceso de reposo médico”, comunicó oficialmente el festival a través de sus redes.
La organización agregó que acompaña al músico y prioriza “su salud y recuperación”, además de agradecer la comprensión del público.
Turf ya había suspendido otros compromisos durante el fin de semana luego de que Levinton presentara un fuerte cuadro gripal y recibiera la indicación médica de guardar reposo. El propio cantante señaló que atravesaba una fuerte fiebre y llevó tranquilidad a sus seguidores. infobae
Cómo cambió el escenario indoor
Antes de conocerse la baja de Turf, Ainda estaba programado de 15.10 a 15.50, La Grecia de 16.30 a 17.10 y Cruzando el Charco de 18 a 18.50.
Con la nueva grilla, Ainda tocará de 16.30 a 17.10, La Grecia pasará al horario de 18 a 18.50 y Cruzando el Charco ocupará el espacio que originalmente tenía Turf, de 20 a 21.10.
Guasones mantiene su presentación de 22.30 a 23.30 y Latylam cerrará ese escenario entre las 00.40 y la 1.50.
El resto de los horarios
En el escenario outdoor no hubo modificaciones: Cazzu actuará de 23.30 a 00.40, La Vela Puerca de 21.10 a 22.30 y Las Pelotas de 18.50 a 20.
Antes estarán Los Pericos, de 17.10 a 18; Juana Rozas, de 15.50 a 16.30; y Malía Caramelo, de 14.30 a 15.10.
Tampoco se modificaron los horarios difundidos para el escenario alternativo y El Galpón.
La salud de Joaquín Levinton
La ausencia de Turf se produce después de que la banda suspendiera también sus presentaciones previstas en Minas, Uruguay, y Casilda.
Desde el grupo informaron que Levinton atraviesa un “severo estado gripal” y que los médicos le indicaron reposo. infobae
El propio músico publicó posteriormente un mensaje en el que explicó que tenía una fuerte fiebre y estimó que el cuadro se resolvería en los próximos días. infobae