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Nuevas pruebas en la causa

Levinton habló de los audios de su denunciante y ratificó que sufre acoso desde hace años

El líder de Turf volvió a negar la acusación de abuso sexual y afirmó que aportó mensajes, capturas y audios a la Justicia. “Primero me voy a defender”, sostuvo.

Joaquín Levinton volvió a negar la acusación de abuso sexual presentada en su contra.Joaquín Levinton volvió a negar la acusación de abuso sexual presentada en su contra.
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Joaquín Levinton volvió a referirse a la denuncia por abuso sexual presentada en su contra después de que se conocieran audios en los que la mujer que lo acusa lo amenaza de muerte y le exige que responda sus llamadas.

El líder de Turf ratificó su versión de que sufre hostigamiento desde hace años y aseguró que la documentación que reunió ya fue incorporada al expediente judicial.

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“Estoy siendo acosado de verdad”

“Estoy siendo acosado de verdad desde hace muchos años y ese acoso no es un chiste”, afirmó Levinton al hablar con la prensa sobre las grabaciones difundidas en las últimas horas.

El músico sostuvo además que la situación puede ser “muy peligrosa” y explicó que, por el momento, su prioridad es defenderse de la acusación que pesa sobre él antes de evaluar otras acciones legales.

“Primero me voy a defender y aclarar la denuncia que esta mujer hizo y cuidar mi integridad física. Las pruebas están en la Justicia”, señaló.

Joaquin LevintonJoaquín Levinton volvió a negar la acusación de abuso sexual presentada en su contra.

Qué dicen los audios

Entre los mensajes difundidos aparece una amenaza directa de muerte. En uno de ellos, la mujer le dice: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”. En otro, lo compara con John Lennon y repite que podría matarlo.

Las grabaciones serán utilizadas por la defensa de Levinton dentro de la causa iniciada a partir de la denuncia de Paula, quien acusó al cantante de abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica.

La denunciante, por su parte, reconoció que los audios muestran “lo peor” de ella, aunque sostuvo que deben analizarse dentro del contexto de la relación que mantuvo con el músico.

Joaquin LevintonJoaquín Levinton volvió a negar la acusación de abuso sexual presentada en su contra.

La defensa del cantante

Levinton volvió a negar haber cometido un abuso y aseguró que cuenta con una gran cantidad de material para respaldar su versión.

Según explicó, reunió durante años capturas de pantalla, mensajes y audios que ya fueron presentados ante la Justicia. También anticipó que una persona conocida públicamente podría declarar como testigo en su favor.

El cantante sostuvo que primero buscará responder judicialmente a la denuncia antes de decidir si avanza con una presentación propia contra la mujer.

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El antecedente de Ayelén Paleo

En paralelo, Ayelén Paleo afirmó públicamente que también recibió amenazas de la misma mujer tras una discusión entre ambas.

Se difundieron chats y audios en los que Paula habría amenazado a la exvedette con denunciarla y atacarla. Paleo aseguró que posteriormente le envió una carta documento.

La investigación contra Levinton continúa en la Justicia, donde deberán analizarse tanto la denuncia inicial como los elementos aportados por las partes.

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