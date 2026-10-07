En medio de la repercusión por la denuncia de abuso sexual presentada contra Joaquín Levinton, trascendió un episodio protagonizado por Paula, la mujer que acusó al cantante, y la exvedette Ayelén Paleo.
Se conocieron las amenazas de la denunciante de Joaquín Levinton contra Ayelén Paleo
La exvedette recibió mensajes y audios intimidatorios tras una discusión por una prenda de ropa. Ante la situación, envió una carta documento para exigir el cese de todo contacto.
Según informó Marina Calabró en PrimiciasYA, ambas mantenían una amistad desde hacía aproximadamente cuatro años. El vínculo se habría quebrado luego de una discusión originada por una prenda de ropa que Paleo le había prestado a Paula y que posteriormente le reclamó.
El intercambio habría subido de tono y derivado en mensajes y audios de contenido intimidatorio dirigidos a la exvedette.
Las amenazas
En televisión se difundieron capturas de pantalla atribuidas a Paula. En una de ellas, habría amenazado a Paleo con incendiarla y utilizó expresiones violentas contra ella.
Otro de los mensajes hacía referencia a una eventual llamada al 911 y a una denuncia por una supuesta agresión. En esa misma comunicación, Paula indicaba que devolvería la ropa que le había prestado su amiga.
También se difundieron audios en los que se escucha a la mujer anticipar que recurriría a la Justicia contra Paleo.
El vínculo entre las dos mujeres
Calabró explicó que Paleo y Paula eran amigas desde hacía varios años y que la exvedette había presenciado conversaciones relacionadas con Levinton.
Según el relato de la periodista, Paula le mostraba fotografías que tenía previsto enviarle al cantante. Paleo habría intentado hacerla reflexionar sobre esa situación, algo que generaba malestar y discusiones entre ambas.
La conductora señaló que el conflicto terminó involucrando tanto cuestiones relacionadas con Levinton como el reclamo por la prenda de vestir.
La decisión de enviar una carta documento
Frente a los contactos que describió como reiterados, Paleo decidió enviar una carta documento para exigir que cesaran las llamadas, los mensajes y cualquier comunicación a través de redes sociales o terceras personas.
En diálogo con Calabró, aclaró que su intención no era perjudicar a Paula, sino tomar medidas para protegerse.
“Yo no estoy enojada con Paula, sé que también la debe estar pasando mal. Esto no es contra ella, sino que es para resguardarme”, explicó.
Paleo también sostuvo que algunas de las advertencias que había recibido comenzaron a cumplirse y que, por ese motivo, consideró necesario recurrir a una medida formal.
Qué dijo sobre Levinton
La exvedette evitó opinar sobre la denuncia de Paula contra el líder de Turf. Explicó que no quería involucrarse en una situación que involucraba a otras personas ni realizar declaraciones que pudieran perjudicarlas. “No vengo a ensuciar a nadie”, afirmó.
De todos modos, aseguró haber presenciado algunos intentos de comunicación de Paula con Levinton y sostuvo que fue testigo de situaciones que calificó como acoso. “Lo que sí sé, la cuestión del acoso, te lo afirmo porque lo viví, estando ella en casa...”, señaló.