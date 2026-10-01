Paula, la visitadora médica que denunció penalmente al líder de la banda Turf por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica, habló públicamente en televisión. Reveló episodios de sometimiento, intentos de ahorcamiento y grabaciones no consentidas ocurridos entre 2015 y 2020. Por su parte, el músico negó categóricamente las acusaciones, sostuvo que sufre acoso desde hace años y la banda publicó un comunicado oficial.
Denuncia contra Joaquín Levinton: la mujer que lo acusó rompió el silencio y dio detalles en televisión
La denunciante relató en televisión graves episodios de violencia sufridos entre 2015 y 2020, mientras que el cantante rechazó los dichos y afirmó sufrir acoso.
Los detalles de la denuncia y el testimonio público
Tras la presentación judicial realizada el pasado lunes 28 de septiembre en una comisaría de Barrio Norte —causa que recayó en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard—, la denunciante decidió dar su versión en el programa "A la Barbarossa" de Telefe. Durante la entrevista, Paula explicó que el objetivo de su exposición es visibilizar la situación de violencia a la que afirmó haber estado sometida.
"Nadie conoce su costado de monstruo", expresó la mujer, quien sostuvo que durante el vínculo atravesó reiterados episodios de agresiones físicas y manipulación. Según su relato, en varias oportunidades intentó abandonar la vivienda del artista y fue agredida físicamente: "Me trató de ahorcar en varias ocasiones cuando yo me quería ir de la casa. Me agarró del cuello y me dijo: 'Vos de acá no te vas'. Logré escaparme porque la puerta estaba abierta".
Asimismo, Paula afirmó que el cantante la obligaba a consumir drogas y a participar de grabaciones audiovisuales bajo coerción. "Me obligaba a tomar cocaína y en ese estado a grabar películas con contenido pornográfico, diciéndome lo que tenía que hacer. Yo en ese momento, superenamorada de él, hacía todo lo que me decía", agregó.
Respecto al antecedente de 2022, cuando realizó una presentación inicial que luego fue desestimada, la mujer aclaró que desistió en ese momento por temor a las represalias del músico. Explicó que decidió acudir nuevamente a la Justicia tras el reafloramiento de material gráfico y por la persistencia del impacto emocional.
El descargo de Levinton y la postura de la banda Turf
Frente a la repercusión del caso, Joaquín Levinton publicó un descargo a través de sus redes sociales en el que rechazó en forma contundente los dichos de la denunciante. El vocalista afirmó que la mujer lo acosa desde hace años e incluso llegó a presentarse en la puerta de su domicilio de manera violenta.
En su mensaje, Levinton aseguró que nunca mantuvo una relación formal con la denunciante, calificando el vínculo como "circunstancial y muy corto". Respecto al antecedente judicial previo, sostuvo que en la fiscalía se presentaron pruebas que demostraron la falsedad de los acusaciones anteriores.
Por su parte, los integrantes de Turf difundieron un comunicado oficial en respaldo al músico. En el escrito, señalaron que la denuncia presentada en 2023 fue archivada y posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones, remarcando que en aquel expediente constaba que la denunciante no había ratificado la presentación ni concurrido a las pericias correspondientes.
La causa se encuentra actualmente en la fase inicial de instrucción en la Justicia porteña, donde deberán evaluarse los testimonios y los elementos de prueba aportados por ambas partes para determinar el curso de la investigación.