El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una mujer que aseguró haber mantenido una relación informal con él durante cinco años, entre 2015 y 2020. En la presentación judicial, la denunciante relató distintos episodios de violencia física y psicológica que, de acuerdo con su testimonio, ocurrieron durante ese período.
Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual: qué contó la mujer
Una mujer aseguró que mantuvo un vínculo con el líder de Turf entre 2015 y 2020 y relató episodios de violencia física y psicológica. También afirmó que fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sin consentimiento.
La denuncia fue realizada durante la tarde del lunes en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en Recoleta. La periodista Karina Iavícoli difundió detalles de la presentación en LAM, donde explicó que la mujer decidió preservar su identidad y fue mencionada como “la señora P”.
Qué sostiene la denuncia
De acuerdo con el relato incluido en la presentación, la mujer afirmó que durante el vínculo atravesó reiterados episodios de violencia y que en distintas oportunidades habría sido sometida al consumo de cocaína y forzada a mantener relaciones sexuales que no consentía.
“Ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal”, informó Iavícoli al dar a conocer la presentación.
La denunciante también aseguró que Levinton registraba en video algunos de esos encuentros y que le indicaba qué debía hacer frente a la cámara.
“Mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, sostiene el escrito citado durante el programa.
Episodio de violencia física
La mujer señaló que, pese a acceder a determinadas situaciones porque estaba enamorada del cantante, en los momentos en que intentaba oponerse él reaccionaba de manera violenta, de acuerdo con su declaración.
En la denuncia, relató un episodio ocurrido durante un encuentro con varias mujeres en el que, según afirmó, intentó abandonar la vivienda pero Levinton se lo habría impedido.
“Intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme”, afirmó la denunciante. También sostuvo que logró escapar y que ese habría sido el episodio en el que sufrió violencia física directa sobre el cuello.
La mujer agregó que, en otras oportunidades, sus salidas de la propiedad habrían sido obstruidas cuando manifestaba que no quería permanecer allí.
Una denuncia anterior y el nuevo contacto
La denunciante ya había acudido a la Justicia en 2022 para realizar una presentación contra el cantante, aunque posteriormente desistió de continuarla.
Iavícoli aseguró que la mujer tomó esa decisión después de que Levinton se enterara de la denuncia y le pidiera que la retirara.
Tiempo después, la mujer volvió a encontrarse con material audiovisual relacionado con aquellos encuentros. A partir de ese momento, decidió volver a recurrir a la Justicia y, según consta en el relato difundido, le envió ese material al cantante junto con una advertencia de que realizaría una nueva denuncia.
La presentación sostiene que, frente a esa situación, Levinton habría optado por bloquearla de sus canales de comunicación.
El testimonio de la periodista
Iavícoli también contó que mantuvo una comunicación con la denunciante y describió su estado como el de una persona “muy asustada”. Además, señaló que la mujer no contaría con el respaldo de parte de su entorno para continuar con la denuncia.
“Ella siente que hay un montón de gente que no le va a creer porque lo quieren un montón a Joaquín”, expresó la periodista durante el programa.
Iavícoli agregó que la mujer le habría contado otros episodios que decidió no hacer públicos. “Ella se refiere a otras cosas que yo no pienso decir que son impronunciables”, señaló, y aclaró que será la propia denunciante quien decida si en algún momento quiere hacerlos públicos.
Al finalizar su intervención, la periodista calificó lo relatado como “el peor delito que te puedas imaginar”.