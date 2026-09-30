Presentación judicial

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual: qué contó la mujer

Una mujer aseguró que mantuvo un vínculo con el líder de Turf entre 2015 y 2020 y relató episodios de violencia física y psicológica. También afirmó que fue obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sin consentimiento.