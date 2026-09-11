La fiscal Luciana Del Grecco solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva para Víctor Rubén F. E., acusado de haber cometido abusos sexuales contra la hija de su entonces pareja cuando la niña tenía entre 8 y 9 años. La presentación fue realizada en el marco de la requisitoria de acusación elevada ante la Justicia de Venado Tuerto, donde también se incorporó un segundo hecho vinculado al presunto encubrimiento de un vehículo robado.
Venado Tuerto: acusan a un hombre de abusar de la hija de su pareja y piden 16 años
La requisitoria fue presentada por la fiscal Luciana Del Grecco ante la Justicia de Venado Tuerto e incluye además una investigación vinculada con un automóvil que había sido denunciado como sustraído.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto de convivencia entre el imputado y la madre de la víctima, en un domicilio ubicado en calle Cabral de la ciudad de Venado Tuerto.
La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado momentos en los que la niña permanecía bajo su cuidado, debido a la ausencia de su madre, para trasladarla hasta un galpón ubicado en inmediaciones del domicilio.
Según la hipótesis planteada por los investigadores, en ese lugar se habrían producido los abusos sexuales con acceso carnal, en episodios que se habrían reiterado durante un período prolongado, desde que la víctima tenía aproximadamente 8 o 9 años hasta marzo de 2025.
Además, el Ministerio Público de la Acusación le atribuye al imputado haber expuesto a la niña a material pornográfico almacenado en un teléfono celular, conducta que la Fiscalía considera parte de los hechos investigados.
La calificación legal
La Fiscalía encuadró los hechos atribuidos al acusado como abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y por encontrarse a cargo de la guarda de la víctima, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada.
En función de la acusación formulada y de la valoración realizada, Luciana Del Grecco solicitó para el imputado una pena de 16 años de prisión efectiva.
Vehículo robado
La requisitoria fiscal incluye además un segundo hecho. Según la investigación, el acusado habría tenido en su poder un automóvil Toyota Corolla, con conocimiento de su supuesto origen ilícito.
El vehículo había sido denunciado como sustraído en junio de 2024 y, de acuerdo con la acusación, fue encontrado en octubre de ese año dentro de un galpón ubicado en un inmueble de calle Cabral de Venado Tuerto.
Por este episodio, la Fiscalía atribuyó al imputado el delito de encubrimiento por receptación dolosa.