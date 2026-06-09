La fiscal Débora Vanesa Valentín solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L., acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su expareja. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, mientras el imputado convivía con la víctima y su madre.
Piden 18 años y medio de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra durante tres años
La Fiscalía solicitó una pena de 18 años y seis meses para un imputado por delitos sexuales contra la hija menor de edad de su expareja. También está acusado de incumplir restricciones judiciales.
La investigadora sostuvo que el acusado se habría aprovechado de la situación de convivencia y del vínculo familiar para cometer los abusos, generando un grave daño en la salud mental de la menor.
Denuncia que inició la investigación
La causa comenzó a partir de la denuncia presentada el 27 de agosto de 2024 por la madre de la víctima ante el Centro Territorial de Denuncias de Venado Tuerto.
Según consta en el expediente, la mujer relató que la menor le había contado los abusos y que esto le generó preocupación por su estado emocional. La madre solicitó que se adoptaran medidas para impedir nuevos acercamientos del acusado hacia ella y sus hijos.
Evidencias y testimonios
Durante la investigación, se recopilaron declaraciones de familiares, docentes, asistentes sociales y profesionales de la salud mental, además del testimonio de la menor en Cámara Gesell.
La Fiscalía destacó que la víctima se encontraba en una situación de absoluta vulnerabilidad, dada su edad y el vínculo de autoridad afectiva que mantenía el imputado dentro del hogar, lo que agrava la conducta delictiva.
Desobediencia judicial
Además de los abusos, Ledesma fue imputado por desobedecer una resolución judicial del Juzgado de Familia de Venado Tuerto que le prohibía acercarse y mantener contacto con su expareja.
Según la investigación, el acusado habría enviado mensajes por Facebook y WhatsApp a pesar de la restricción, hechos denunciados ante la Comisaría de la Mujer.
Calificación legal y pedido de pena
La Fiscalía encuadró los hechos en abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por el daño en la salud mental de la víctima, corrupción de menores agravada y desobediencia al mandato judicial.
Al fundamentar la solicitud de pena, la fiscal Valentín resaltó la gravedad de los hechos, la reiteración de los abusos y el impacto psicológico sobre la menor. Por ello, solicitó 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L.