En Venado Tuerto

Piden 18 años y medio de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra durante tres años

La Fiscalía solicitó una pena de 18 años y seis meses para un imputado por delitos sexuales contra la hija menor de edad de su expareja. También está acusado de incumplir restricciones judiciales.