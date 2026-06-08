Un hombre cuyas iniciales son J. I. S. que es investigado por delitos cometidos en Recreo (departamento La Capital) en perjuicio de su expareja y sus hijos, en un contexto de violencia de género, quedó en prisión preventiva este lunes por disposición de la Justicia.
Seguirá preso un hombre acusado de atacar a sus hijos y a su expareja en Recreo
Los delitos que se investigan se habrían cometido en un contexto de extensa violencia de género, según sostiene la fiscalía. Fueron cometidos entre marzo y mayo de este año.
La fiscal Florencia Zarabia está a cargo de la investigación y es quien solicitó la medida cautelar de máxima. La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Dos hechos
Zarabia sostuvo que el primero de “los ilícitos que investigamos fueron cometidos el sábado 28 de marzo en una casa ubicada en calle Busettich al 2400 del barrio Las Rosas”.
La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) agregó que “el imputado mantuvo una discusión con su expareja” y agregó que “los hijos de ambos –uno menor de edad– intervinieron para defender a su madre”.
“J. I. S. agarró a uno de sus hijos y lo tiró en la cama, la víctima logró zafarse, tomó su celular, se escapó y llamó a la policía”, resaltó Zarabia.
La funcionaria del MPA indicó que “el miércoles 13 de mayo, alrededor de las 14:30, el imputado pateó diferentes elementos que estaban en un almacén que funciona en la parte delantera de la vivienda”, y agregó que “en ese contexto, amenazó físicamente a su expareja”.
Amedrentamiento
La fiscal manifestó que “el imputado actuó con el fin de amedrentar a su familia e impedir el libre desarrollo de los actos de ellos”, y añadió que “este accionar se enmarca en una larga relación de pareja circunscripta por violencia de género”.
El hombre que quedó en preventiva está imputado como autor de amenazas coactivas y amenazas simples.