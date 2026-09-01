Un reconocido empresario agropecuario de Venado Tuerto fue detenido en el marco de una investigación por una presunta estafa millonaria vinculada con operaciones de compraventa de ganado. El procedimiento incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestró documentación comercial y societaria, dispositivos electrónicos, contratos, títulos valores y otros elementos considerados de interés para la causa.
Detuvieron a un empresario agropecuario de Venado Tuerto por una presunta estafa millonaria
Nueve procedimientos realizados de manera simultánea permitieron secuestrar documentación, dispositivos electrónicos, contratos y valores vinculados con la pesquisa judicial.
El detenido fue identificado con las iniciales R.A.B., vinculado a una importante firma agropecuaria de Venado Tuerto, y quedó a disposición de la Justicia. La atribución delictiva formulada en su contra tiene carácter provisorio y deberá ser analizada en las próximas audiencias judiciales, respetándose el principio de inocencia.
La investigación fue encabezada por la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo de trabajo del fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván G. Raposo.
Durante varios meses, la funcionaria llevó adelante un trabajo de análisis documental, bancario, societario y comercial que permitió reconstruir movimientos vinculados con operaciones ganaderas y circuitos financieros. La pesquisa incluyó el entrecruzamiento de información proveniente de entidades bancarias, organismos públicos y registros comerciales.
Según la hipótesis fiscal, en marzo de 2025 el investigado habría acordado con productores damnificados la adquisición de 360 cabezas de ganado, por un valor superior a los 271 millones de pesos. Los animales habrían sido entregados, mientras que los cheques utilizados como forma de pago habrían sido rechazados por falta de fondos.
Ante los reclamos realizados por los productores, se habrían emitido nuevos valores que tampoco pudieron ser cobrados. De acuerdo con la investigación, durante los meses siguientes se habrían entregado un total de 37 cheques sin que la deuda fuera finalmente cancelada.
La maniobra investigada habría tenido continuidad en agosto de 2025, cuando se habría propuesto una nueva operación por 200 cabezas de ganado. En ese contexto, una de las víctimas habría entregado cheques por otros 100 millones de pesos, aunque los animales comprometidos nunca habrían sido puestos a disposición.
Para la Fiscalía, las operaciones investigadas se habrían concretado utilizando la estructura empresarial y la apariencia de solvencia de la firma agropecuaria vinculada al acusado, circunstancia que habría generado confianza en los productores para avanzar con las distintas operaciones comerciales.
Entre la evidencia analizada figuran registros de Senasa, movimientos de numerosas cuentas bancarias y cientos de operaciones financieras. Según los investigadores, en una de las cuentas examinadas se detectaron 172 cheques rechazados, de los cuales 159 fueron emitidos entre enero y agosto de 2025, por un monto superior a los 982 millones de pesos.
Los nueve allanamientos fueron ejecutados de manera simultánea con el objetivo de preservar la evidencia y evitar eventuales pérdidas, alteraciones u ocultamientos de documentación. En el operativo participaron integrantes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, personal del GIAC (Grupo de Investigación y Análisis Criminal) y efectivos de la Policía de Investigaciones de la División Delitos Económicos de la provincia de Santa Fe.
Las medidas alcanzaron domicilios particulares, oficinas y otros lugares relacionados con las sociedades bajo investigación. El material secuestrado será incorporado a la causa y analizado en las próximas etapas del proceso judicial.
La investigación continuará con las audiencias correspondientes y con el examen de la evidencia reunida durante los procedimientos. La situación procesal del detenido será definida por la Justicia conforme avance la causa.