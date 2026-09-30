Joaquín Levinton habló públicamente luego de que una mujer lo denunciara por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. El cantante utilizó sus historias de Instagram para rechazar las acusaciones y dar su versión sobre el vínculo.
Joaquín Levinton negó la acusación de abuso y aseguró que la denunciante lo acosa desde hace años
El líder de Turf rechazó la versión de su expareja, dijo que el vínculo fue “circunstancial” y sostuvo que su abogado conserva capturas de mensajes y contactos posteriores.
“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, afirmó el líder de Turf. También sostuvo que nunca mantuvo una relación formal con la denunciante.
“Nunca fue mi pareja”
Levinton aseguró que entre ambos existió una relación “circunstancial” y de corta duración, una versión diferente de la incluida en la denuncia, donde la mujer sostiene que mantuvieron un vínculo entre 2015 y 2020.
El músico agregó que la mujer ya lo había denunciado hace más de tres años y afirmó que en aquella oportunidad se presentaron pruebas en la fiscalía que, según su relato, demostraron que sus acusaciones eran falsas.
También señaló que creyó que aquel conflicto había terminado porque la denunciante posteriormente le habría pedido disculpas a través de redes sociales.
La acusación de hostigamiento
El cantante afirmó que la mujer continúa intentando contactarlo pese a que él la bloquea en distintas plataformas.
“Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, sostuvo al referirse a fotografías, videos y mensajes que, según afirmó, recibió en los últimos años.
Levinton cerró su descargo señalando que se encuentra “muy angustiado” por la situación.
Qué dice la denuncia
La presentación judicial acusa al músico de presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La mujer también denunció episodios de violencia física y psicológica durante el vínculo que, según su versión, mantuvieron entre 2015 y 2020.
De acuerdo con la denuncia difundida públicamente, la mujer decidió recurrir nuevamente a la Justicia después de reencontrarse con registros audiovisuales correspondientes a aquel período.
La denunciante también relató un episodio en el que, según afirmó, Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de una reunión. Esos hechos forman parte de la presentación y deberán ser investigados judicialmente.