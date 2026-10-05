El cantante Joaquín Levinton volvió a la luz pública este lunes 5 de octubre al retomar sus compromisos laborales como jurado en el certamen "Es mi sueño", transmitido por El Trece. Se trata de la primera reaparición presencial del líder de Turf ante las cámaras luego de la acusación penal por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica presentada la semana pasada por una expareja identificada como Paula.
Joaquín Levinton reapareció tras la denuncia por abuso sexual: qué dijo en su vuelta al trabajo
El cantante y líder de la banda Turf se reincorporó este lunes a las grabaciones del programa "Es mi sueño" en El Trece.
A la salida de los estudios de televisión, el músico dialogó con los medios y se refirió al complejo momento que atraviesa en el ámbito personal y judicial. Durante su contacto con los cronistas, Levinton agradeció las muestras de afecto recibidas por parte de sus seguidores y enfatizó la trascendencia de dejar la resolución del caso en el fuero judicial correspondiente.
La reincorporación laboral del músico
En su regreso a las grabaciones en el canal ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Joaquín Levinton fue recibido por un grupo de seguidores en la puerta del estudio. Al ser abordado por la prensa, el vocalista de Turf expresó su satisfacción por volver a su rutina habitual: "Me encanta volver a trabajar y hacer lo que amo".
El artista de 51 años hizo hincapié en las muestras de afecto que percibe diariamente en la vía pública, un respaldo que definió como crucial en medio de la situación que atraviesa. "Muchísimas gracias, realmente de corazón, se los vuelvo a decir, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí", afirmó.
A pesar de contar con el apoyo de sus seguidores, el intérprete reconoció el impacto emocional provocado por el conflicto legal. "De hecho, igual es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, absolutamente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan 'aguante Joaquín, te apoyamos', es lo que importa", manifestó.
Sobre su trayectoria y su rol en la televisión, el cantante agregó: "Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas".
El pedido de prudencia y la vía judicial
Durante el diálogo con los medios, Levinton solicitó un tratamiento responsable de la noticia y subrayó que la causa debe ser resuelta exclusivamente en los tribunales. "No es para ser mediático una cosa así. Está en el juzgado y lo siguen los abogados, pero no soy yo el mediático, ¿entendés? Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad", enfatizó.
La presentación judicial realizada el pasado 28 de septiembre en una comisaría de la zona de Recoleta/Barrio Norte recayó en el Juzgado N° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La denunciante sostiene haber mantenido una relación informal con el músico entre 2015 y 2020, marco en el cual afirma haber sido sometida a situaciones de consumo forzado de sustancias y agresiones.
Por su parte, la defensa del artista aportó documentación para sostener su inocencia. Entre las pruebas presentadas por Levinton ante la sede judicial figura un pasaje de avión que ubica al músico en la ciudad de Mendoza en el marco de una presentación en vivo con Turf en la fecha señalada por la acusación. La causa, que había registrado antecedentes archivados en 2023 por falta de ratificación y peritajes, fue reabierta para sustanciar la investigación requerida por las partes.
Un caso en constante movimiento
La reaparición del vocalista se produce tras una semana con intensos giros alrededor del expediente. Tras el testimonio público brindado por la denunciante en televisión abierta, la abogada que impulsó la presentación inicial, Adela González, presentó su renuncia al patrocinio letrado argumentando desacuerdos en torno a la sobreexposición mediática.
Ante esa situación, la querella resolvió designar una nueva representación legal y mantener reserva pública hasta tanto finalice la presentación de los elementos de prueba en sede judicial. Mientras tanto, Levinton busca dar continuidad a sus compromisos artísticos y televisivos, aguardando que las autoridades competentes determinen el curso de la causa.