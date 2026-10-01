Adela González, abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, anunció este jueves que dejó de representarla luego de la repercusión pública que tomó el caso.
Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton
Adela González dejó la defensa por diferencias personales y profesionales. La denunciante anunció que continuará con una nueva representación y que no hablará hasta presentar las pruebas ante la Justicia.
La decisión fue comunicada a través de una historia de Instagram publicada por su estudio jurídico, donde se indicó que el apartamiento respondió a “diferencias de índole personal y profesional”.
“No me interesa lo mediático”
El comunicado señaló que los detalles de esas diferencias quedarán bajo secreto profesional y que la salida se realizó “con respeto hacia todas las personas involucradas”.
Más tarde, González amplió su postura en diálogo con Yanina Latorre y explicó que no estaba de acuerdo con la exposición mediática que comenzó a tener la denuncia.
“No me interesa lo mediático, más en este tipo de casos. Si no respetan mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen”, afirmó.
El motivo de la renuncia
La abogada contó que le había pedido a su entonces representada que evitara hablar públicamente sobre la causa y que tomara determinados recaudos.
Según explicó, decidió apartarse después de que la mujer brindara declaraciones en televisión y de que otros profesionales comenzaran a intervenir públicamente alrededor del caso.
González también agradeció a sus clientes y remarcó que su forma de trabajo apunta a preservar a las víctimas durante los procesos judiciales.
Qué dijo la denunciante
Luego de conocerse la renuncia, la mujer informó a través de sus redes sociales que continuará el proceso con una nueva representación legal.
“Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia he decidido junto con mi nueva representación letrada guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, expresó.
La denunciante no brindó mayores detalles sobre quién asumirá ahora su patrocinio jurídico.
La denuncia contra Levinton
El líder de Turf fue denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La mujer también relató situaciones de violencia física y psicológica que, según su presentación, habrían ocurrido durante el vínculo que mantuvieron.
Levinton rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que la mujer lo hostiga desde hace años. También afirmó que su abogado conserva registros de contactos posteriores.
La causa continuará ahora con una nueva representación para la denunciante y con la presentación de las pruebas anunciadas ante la Justicia.