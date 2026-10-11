Día 1

Harlem Festival: canciones nuevas y las de siempre

La jornada inaugural del encuentro anual celebrado en la estación Belgrano sumó nombres de peso como Babasónicos, Coti, El Cuarteto de Nos, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue y Marilina Bertoldi, junto a la fuerza emergente de Ángela Torres, BB Asul, Reybruja y Lisandro Skar. También el regreso de Perras on the Beach, la electrónica de Peces Raros y la Fiesta Polenta, entre otras propuestas.