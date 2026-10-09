Para elegir entre música y teatro

Del piano de Lavandera al rock del Harlem Festival: la agenda cultural de Santa Fe para este fin de semana

El pianista Horacio Lavandera abrirá el recorrido el viernes en Teatro Municipal, mientras que el fin de semana continuará con festivales, recitales, teatro y humor. La Estación Belgrano será el escenario principal durante sábado y domingo con la presencia de diversas bandas.