El segundo fin de semana de octubre incluye una agenda cultural en la cual lo que manda es la música en vivo. Pero también habrá tiempo para disfrutar del teatro y los grandes encuentros. La movida mayor estará en la Estación Belgrano, donde el Harlem Festival desplegará durante sábado y domingo una programación con muchos artistas de renombre.
Del piano de Lavandera al rock del Harlem Festival: la agenda cultural de Santa Fe para este fin de semana
El pianista Horacio Lavandera abrirá el recorrido el viernes en Teatro Municipal, mientras que el fin de semana continuará con festivales, recitales, teatro y humor. La Estación Belgrano será el escenario principal durante sábado y domingo con la presencia de diversas bandas.
El sábado, la programación comenzará a las 14 y tendrá entre sus principales nombres a Babasónicos, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Ángela Torres y Peces Raros. El domingo será el turno de La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones, Los Pericos, Turf y Cruzando el Charco.
Pero la agenda santafesina también prevé a Horacio Lavandera, rock ricotero, Pimpinela y una obra de Diego Peretti y Federico D'Elia. A esto se suman propuestas teatrales, humor, conciertos, danza y música en distintos espacios. A continuación, la grilla completa.
Viernes 9 de octubre
"Cine al piano" a las 21 en el Teatro Municipal
Horacio Lavandera llega a Santa Fe con una propuesta que une la tradición de la música clásica con el universo cinematográfico. El programa incluye obras de Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Astor Piazzolla, Osvaldo Golijov y John Williams.
Muerte en Navidad a las 21 en Rivadavia 2871
Es una propuesta teatral del Grupo de Teatro Amalgama. En la víspera de Navidad, cuatro personajes se ven obligados a compartir un velorio cargado de secretos, confesiones y situaciones tan absurdas como humanas.
Jam de Utopía VIII a las 20 en Demos
Una nueva edición de la Jam de Utopía, con música en vivo de Cronopios, No Hay Chance y una banda sorpresa. La programación se completa con danza, una propuesta teatral y dos artistas realizando obras en vivo.
Cerati a la Carta a las 21 en Tribus
Todos los clásicos de Gustavo Cerati, tanto en Soda Stereo como en su carrera solista, de la mano de Cerati a la Carta, con entrada libre y gratuita. En la trasnoche, Abeja Reina vuelve a pisar el escenario de Tribus con todos los clásicos de Rata Blanca, también con entrada libre.
Conciertos didácticos a las 9.30 en el Centro Cultural Provincial
El ciclo estará conformado por diez conciertos destinados a instituciones educativas de la capital provincial y localidades vecinas. El director a cargo será, una vez más, el maestro Rodrigo Naffa y también participará Gabriel Villot.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA
Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
Mic Club a las 21 en Stanley
Las Alas de mi Voz, proyecto de canto y expresión a cargo de la profe Natalia Ramírez, presenta una nueva edición de MIC Club, una propuesta que transforma el karaoke tradicional en una experiencia de encuentro, juego, participación y escenario.
El Brujo Ezequiel a las 21 en Lemon Arena
El cantante y compositor de cumbia, reconocido por su trayectoria musical en Grupo Trinidad, Aguamarina, Los Tekilas, Maracaibo y Los Tropicanos llega con todos sus éxitos para “bailar toda la noche”.
Sábado 10 de octubre
"Resiliente" a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Año 1918. Gabriel, un visionario del teatro que no logró el éxito en Europa, decide migrar a Argentina junto a su mujer Laura y su hija Valentina. En este nuevo suelo, la familia se embarcará en una aventura única: buscar fenómenos, artistas callejeros, acróbatas y talentos de todas partes del mundo.
Harlem Festival, día 1 desde las 14 en la Estación Belgrano
El encuentro regresa con dos jornadas consecutivas y una propuesta artística de primer nivel. El sábado se presentan: Babasónicos, El plan de la mariposa, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Ángela torres, Peces Raros, Coti, Perras on the Beach, Bhavi, Acru, Oney1, Tussiwarriors, Lisandro Skar, Reybruja, BB Asul y Kill Flora.
"Te pido mil disculpas" a las 21 en Luz y Fuerza
Es una propuesta de Ceci Hace y Nahuel Ivorra. “Dos comediantes que lo único que queremos es hacer reír a la gente, y puede que algunas veces nos pasamos de la raya, ¿nos importa? No, pero para quedar bien, te pido mil disculpas”, dicen los protagonistas.
"Corazonada" a las 21 en El Solar de las Artes
Ivanna Ballaveni, Mónica Resek y Pamela Bertona presentarán esta propuesta junto a invitadas especiales y músicas de la ciudad, en lo que será una noche de grandes canciones del repertorio de nuestra música popular latinoamericana.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
A través de una combinación de humor, intriga y emoción, la obra invita al espectador a involucrarse en los conflictos de sus personajes. Las contradicciones, los errores y las fragilidades de cada uno revelan una profunda humanidad, mientras las tensiones se intensifican.
The King a las 21 en Hub
"The King - Michael Jackson Live Experience" llega con un espectáculo que revive la música, las coreografías y toda la energía de una leyenda que marcó generaciones. Un show internacional protagonizado por Leo Blanco.
"De claro a oscuro" a las 21 en El Retablo
El grupo teatral Dimensión Descosida estrena su propuesta de "De claro a oscuro" (Tríptico cómico negro integrado por "Rosita mi amor" de Claudio Marcelo Rergis, "La caja" y “El interrogatorio" de Juan Edreira). Este grupo está integrado por Juanjo Vitale, Juan Edreira y Adrián Monti.
La 12 rock y Candado New Rock a las 21 en Stanley
Las dos bandas se presentan en el espacio ubicado en 25 de Mayo 3301.
Bravos Muchachitos a las 21 en Tribus
Bravos Muchachitos llega para revivir uno de los discos que marcaron la historia del rock argentino. Una noche para escuchar el disco completo, de principio a fin, y una segunda parte para cantar los himnos de siempre y celebrar con la mejor fiesta ricotera. La trasnoche será con Pogo Hits.
"Sólo política" a las 21 en Demos
El experimentado comediante Federico Simonetti (@fedesimonetti), creador del canal de YouTube “País de Boludos” y referente en humor político, llega a Santa Fe para presentar su espectáculo de stand up sobre la actualidad.
"Chisterapia" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Humorúsica presenta un espectáculo inspirado en “Lutherapia”, uno de los grandes clásicos del humor musical. La magia, el humor y la música de Les Luthiers vuelven a encontrarse en el escenario de la mano del grupo argentino que rinde tributo al mítico conjunto de humor musical.
Domingo 11 de octubre
Pimpinela a las 21 en Estadio Cubierto de Unión
Pimpinela llega a Santa Fe con “Noticias del Amor” para vivir una noche llena de clásicos, emociones y esos temas que todos alguna vez cantamos.
Harlem Festival, día 2 desde las 14 en la Estación Belgrano
El encuentro regresa con dos jornadas consecutivas y una propuesta artística de primer nivel. El domingo se presentan: La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones, Cruzando el Charco, Turf, La T y la M, Los Pericos, La Grecia, Ramma, Taichu, Juana Rozas, Cosmic Kid, Ainda, Sakatumba, La Valenti y Malta Caramelo.
"Dos días y un epílogo" a las 20 en La 3068
Dos hermanas auto encerradas en un depósito de revistas regalan, con mucho humor, un mundo sensible de amores, dolores y sabrosos recuerdos. Actúan Luchi Gaido y Silvana Montemurri. Dirección general Rubén von der Thüsen.
Estudio Vocal a las 21 en Tribus
Estudio Vocal llega con su gala de fin de año dedicada al rock y el pop, un recorrido por grandes canciones, estilos y artistas que marcaron generaciones.
"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo Loa
Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, la propuesta es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
"El jefe del jefe" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Con Diego Peretti y Federico D'Elia. Gabriel , dueño de una empresa en venta, inventó un presidente ficticio para evitar tomar decisiones incómodas. Pero cuando unos compradores extranjeros exigen negociar con “El Jefe”, contrata al actor desocupado Cristian para interpretarlo.