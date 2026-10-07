Netflix incorporó en los primeros días de octubre nuevas series, películas, documentales y contenidos al tiempo que prepara más novedades para las próximas semanas. Lo más atractivo es lo que se inscribe bajo la denominación "Un mes escalofriante", películas de terror como "La sustancia", "Pecadores", "Scream", "El cadáver de la novia" y "Halloween".
El terror toma Netflix durante octubre: qué películas están disponibles y cuáles llegan en los próximos días
La plataforma abrió su selección especial con "La sustancia", protagonizada por Demi Moore, "Pecadores" y las cinco películas de "La Purga". En los próximos días se sumarán "Scream", "El cadáver de la novia" y "La huérfana".
Al día de hoy, 7 de octubre, ya están disponibles varios de los títulos anunciados para el comienzo del mes. Entre ellos aparecen la serie "Al este del Edén", estrenada el 1° de octubre, y películas como "Las cartas de la vida" y "Street Fighter: La última batalla".
También se incorporaron nuevos contenidos de anime y documentales. La programación continuará durante todo octubre con nuevas temporadas de series, películas, documentales, producciones coreanas, animé, contenidos infantiles y eventos deportivos en vivo.
Octubre de horror
En un mes asociado al miedo (el 31 es Halloween) la selección especial de Netflix comenzó el 1° de octubre con "La sustancia". Una propuesta que rinde tributo a las películas de David Cronenberg donde las alteraciones físicas reflejan conflictos internos. Tiene ecos de "La mosca" y "Videodrome", ambas de los ‘80.
La película describe como una exestrella en decadencia (impresionante Demi Moore) que recurre a una droga misteriosa que promete devolverle la juventud siempre y cuando respete una serie de reglas estrictas.
El 4 de octubre se sumó "Pecadores". La historia es sobre dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal para abrir un club, pero la celebración se ve amenazada por un antiguo mal que intenta irrumpir. Se trata de un film que cruza thriller, vampiros y racismo en el sur de los Estados Unidos. Las influencias van de Quentin Tarantino a Spike Lee.
El pasado 5 de octubre, Netflix incorporó las cinco películas de "La Purga" que están incluidas en la selección. Concretamente "12 horas para sobrevivir", "12 horas para sobrevivir: El inicio", "12 horas para sobrevivir: El año de la elección", "La noche de la expiación" y "La Purga por siempre". Una serie de películas que dialogan fuertemente con la situación actual del mundo.
El 9 de octubre se ampliará la propuesta con "El cadáver de la novia", la joya de Tim Burton generada en 2005, y las tres primeras películas de la saga Scream. Ese mismo día llegará "La huérfana". Más adelante se incorporarán "Un lugar en silencio" y "Un lugar en silencio: Parte II", el 15 de octubre; "Ouija: El origen del mal" y "Ouija", el 17 y "Halloween", el 20.
Nuevas temporadas y estrenos
Entre las series disponibles figura "Al este del Edén", sumada el 1° de octubre. La producción, que retoma el libro de John Steinbeck que derivó en el clásico de los 50 con James Dean, está ambientada a comienzos del siglo XX. Y sigue a una mujer que afecta la relación entre dos hermanos y da inicio a una historia que se extiende hacia la siguiente generación.
Este 7 de octubre se suman "Machos de verdad: Temporada 2" y "El círculo". La primera continúa la historia de Mattia, Luigi, Riccardo y Massimo, mientras que la segunda comienza con el asesinato de una actriz popular y una trama de secretos y espionaje que involucra a cuatro amigos de la infancia.
El 8 de octubre llegará "Bajo la superficie". El 9 se estrenarán "¿Es pastel? Halloween: Temporada 2" y "El hotel embrujado: Temporada 2". La agenda sigue con "La trampa", el 13; "Love Is Blind: S11: Boston", el 14; "La diplomática: T. 4", el 15; "El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque", el 21; "Nadie quiere esto: T. 3", el 22; "Lupin: Parte 4" y "Grande de España", el 23.
Las películas que llegan
El calendario de películas también suma títulos de distintos géneros. El 9 se estrenarán "Animales" y "Con todos menos contigo". La primera gira sobre el secuestro de un niño y las decisiones de sus padres para reunir el rescate. La segunda es sobre dos solteros que, después de una cita fallida, vuelven a encontrarse en una boda y deciden fingir que son pareja.
El 16 llegará una de las apuestas fuertes "Lo dejamos acá", con Ricardo Darín y Diego Peretti, sobre un psicoanalista que comienza a cuestionar sus métodos y modifica su relación con los pacientes. El 23 se incorporarán "El efecto mariposa" y "Contra el huracán". El calendario cinematográfico se completa con "Un horizonte lejano", el 29, y "Colisión", el 30.
Documentales
La oferta de documentales comenzó el 2 con “Schumacher 94: Nace una leyenda”, centrado en la primera victoria de Michael Schumacher en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y construido a partir de entrevistas personales y material de archivo de la temporada 1994. El 7 también se incorpora ¿Quién es Martin Mull?, sobre el comediante estadounidense y su trayectoria.
El 13 llegará "Tyson", una serie documental de cuatro partes sobre la vida del exboxeador Mike Tyson. El 16 será el turno de "Norm: La historia de Norm Macdonald", mientras que el 27 se estrenará "El de Matthew Perry", que aborda la vida del actor de "Friends", su éxito, sus problemas de adicción y su muerte a través de testimonios de personas cercanas.
Anime, producciones coreanas e infantiles
Netflix también tiene programados estrenos asiáticos. El 9 llegarán "Doctora X" y "La chispa del amor", mientras que "100 días de engaño" se estrenará el 10. En anime, octubre comenzó con "Rompiendo el hielo: Temporada 2", y continuó con "Ranma1/2: Temporada 3", el 3, y "La caja azul: Temporada 2", el 4. El 20 se estrenará "Cyberpunk: Edgerunners 2".
La programación infantil incluye títulos como "La guardería de papá", disponible desde el 1°, "Academia Unicornio: Secretos por descubrir: Capítulo 2", el 8, "Hollywood Arts", el 15, y "¡Jóvenes Titanes en acción! La película", el 16.