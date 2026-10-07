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El terror toma Netflix durante octubre: qué películas están disponibles y cuáles llegan en los próximos días

La plataforma abrió su selección especial con "La sustancia", protagonizada por Demi Moore, "Pecadores" y las cinco películas de "La Purga". En los próximos días se sumarán "Scream", "El cadáver de la novia" y "La huérfana".