Ahora el formato es la miniserie

Netflix vuelve sobre "Al este del Edén", el clásico que James Dean hizo popular en el cine en 1955

La plataforma estrena una nueva adaptación de la novela de John Steinbeck, con Florence Pugh en el elenco y Zoe Kazan como guionista y directora. Esta versión amplía una saga familiar que la película de Elia Kazan, abuelo de la actual impulsora del proyecto, abordó en forma parcial.