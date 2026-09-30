"Es terrible no ser amado. Es lo peor del mundo. Te vuelve mezquino, violento y cruel".
Netflix vuelve sobre "Al este del Edén", el clásico que James Dean hizo popular en el cine en 1955
La plataforma estrena una nueva adaptación de la novela de John Steinbeck, con Florence Pugh en el elenco y Zoe Kazan como guionista y directora. Esta versión amplía una saga familiar que la película de Elia Kazan, abuelo de la actual impulsora del proyecto, abordó en forma parcial.
Para medir la penetración popular que tuvo la novela de John Steinbeck "Al este del Edén", llevada al cine por Elia Kazan en 1955, basta recordar la primera estrofa de "Las cuatro y diez", canción compuesta por Luis Eduardo Aute en 1973.
"Fue en ese cine, ¿te acuerdas? / En una mañana al este de Edén / James Dean tiraba piedras / A una casa blanca, entonces te besé. Aquélla fue la primera vez / Tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta / Nos pidió un triste inspector nuestros carnets", dice la letra.
Un recuerdo, el primer amor, engrandecido por el cine. Esa escena, imaginada (o evocada) por el cantautor español deja en claro que ya en los 70 la novela y la película habían dejado de pertenecer a sus autores. Eran ya punto de encuentro para una generación que se reconocía en ese muchacho que no sabía cómo pedir el cariño.
Ese es el capital que Netflix pone en juego con la miniserie que estrena este jueves 1° de octubre, inspirada justamente en la historia escrita en 1952. Con evidentes ecos de la Biblia y de la trágica historia de Caín y Abel, que compiten por el amor del padre y el primero termina matando al segundo, al predilecto.
Universo ampliado
La adaptación de Zoe Kazan, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee,Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciaran Hinds y Joseph Zada incluye un dato de color de esos que aman los cinéfilos: Zoe es nieta de Elia, el director que mencionamos en el primer párrafo.
La miniserie, en cierto modo, viene a complementar lo que el film pudo sugerir en 1955. Es que el mismo se concentró, sobre todo, en la relación entre los hermanos Cal y Aron Trask, pero dejó afuera buena parte de la compleja arquitectura que Steinbeck había desarrollado en su obra, de casi 700 páginas.
Es que "Al este del Edén" es una saga que recuerda a otras como "Lo que el viento se llevó", "Gigante" o "That Forsyte Woman". En este caso, se ubica en el Valle de Salinas, California, desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, y entrelaza a los Trask con los Hamilton en una trama en la cual pasa de todo.
Steinbeck venía de hacer una durísima denuncia social en "Viñas de ira", que también fue llevada al cine con gran éxito, pero esta vez se propuso otra cosa, tal vez más ambiciosa, hablar sobre el mal, su naturalez y sobre la posibilidad de resistirlo. Por eso la novela, como decíamos, está planteada como una relectura del Génesis.
"Todas las novelas, toda la poesía, se construyen sobre la eterna lucha interna entre el bien y el mal. Y se me ocurre que el mal debe engendrarse constantemente, mientras que el bien, mientras que la virtud, es inmortal. El vicio siempre tiene un rostro nuevo y fresco, mientras que la virtud es venerable como ninguna otra cosa en el mundo", afirmó Steinbeck.
En el centro de esa mirada actualizada según los cánones del siglo XX habla sobre la herencia, sobre cuánto de lo que somos nos fue dado y cuánto podemos torcer de eso que recibimos de nuestros antepasados.
La frase que abre este artículo, sobre el horror de no ser amado, tiene que ver con ese conflicto en su forma más elemental. El drama de los Trask surge de una carencia afectiva que se transmite como una enfermedad, de generación en generación.
Una villana en el centro
La nueva adaptación, sin dejar de prestar atención a los hermanos, se aproxima mucho más al personaje de Cathy, una villana que en la versión de 1955 interpretaba la actriz Jo Van Fleet. Y lo hace de otra manera, buscando entender mejor sus motivaciones y eludiendo los clichés.
El formato episódico servirá para amplificar los mundos particulares de la novela. Queda por ver si el trabajo de la nieta de Kazan logra construir su propia identidad frente al peso histórico de la película de su abuelo. Lo afirmó el propio Steinbeck: "un testamento es un regalo extraño".