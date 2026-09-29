¿Cómo evolucionó esta figura en el cine?

La nueva película de Tom Cruise y una mirada incisiva de los superricos que se creen dueños del mundo

Desde el poder de la comunicación de masas y clonación de dinosaurios hasta los experimentos con inteligencia artificial, el cine imaginó varios multimillonarios que confundieron el poder económico con la capacidad de controlar el planeta. "Digger" se ubica en esa tradición con un Cruise irreconocible.