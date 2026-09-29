El Eternauta no solo se convirtió en uno de los grandes éxitos argentinos de Netflix. La serie protagonizada por Ricardo Darín también consiguió algo especialmente relevante para la plataforma: atraer nuevos suscriptores en mercados alejados de Argentina y de los países donde las producciones en español suelen tener mayor presencia.
El Eternauta sorprendió a Netflix: el impacto que tuvo en Corea del Sur y otros países
La serie argentina protagonizada por Ricardo Darín tuvo una llegada inesperada en las suscripciones de la plataforma de contenido a demanda y logró captar público en mercados dominados por producciones locales.
Un análisis de la industria del streaming reveló que la ficción argentina tuvo un impacto concreto en las altas de abonados de Netflix desde su estreno. El dato resulta significativo porque la plataforma utiliza cada vez más el desempeño de sus producciones para medir no solamente cuántas personas miran una serie, sino también cuánto contribuyen esos contenidos a sumar nuevos usuarios.
Un fenómeno inesperado
Uno de los aspectos más llamativos fue la recepción que tuvo El Eternauta en Corea del Sur, un mercado donde las producciones locales tienen un enorme peso y donde Netflix cuenta con algunos de sus mayores fenómenos internacionales.
La serie argentina logró atravesar esa barrera cultural y lingüística y encontró espectadores en un territorio conocido mundialmente por éxitos como El juego del calamar. El caso coreano aparece así como una muestra de la capacidad de algunas producciones latinoamericanas para viajar mucho más allá de sus mercados naturales.
El fenómeno no se limitó a Corea. La expansión de las producciones en español y portugués hacia mercados de Asia, Europa y Medio Oriente se convirtió en una tendencia cada vez más visible.
Un análisis reciente de Parrot Analytics señaló que la demanda mundial por series en español y portugués aumentó 25% en los últimos dos años, con Corea del Sur entre los mercados donde el crecimiento fue más pronunciado.
En ese contexto, The Hollywood Reporter puso el foco en el impacto que tuvo El Eternauta sobre el negocio de Netflix y en la capacidad de una producción argentina para generar suscripciones fuera de sus mercados tradicionales.
El análisis apunta a un aspecto que va más allá de los rankings de audiencia: el valor que una serie puede aportar cuando consigue convencer a nuevos usuarios de contratar el servicio.
Más de 230 mil altas
Según el modelo Streaming Economics de Parrot Analytics, El Eternauta habría generado más de 230.000 nuevas suscripciones para Netflix a nivel global desde su estreno. La consultora también la identificó como el título en español con mayor impacto en la adquisición de suscriptores durante ese período.
El dato permite dimensionar de otra manera el alcance de la producción argentina. No se trata únicamente de que millones de personas hayan visto la serie, sino de que su lanzamiento habría tenido un efecto directo sobre la incorporación de nuevos clientes a la plataforma.
La producción llegó a Netflix el 30 de abril de 2025 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La serie, basada en la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, trasladó a la pantalla una historia profundamente vinculada con Buenos Aires y con la identidad argentina.
Su protagonista, Juan Salvo, debe sobrevivir junto a un grupo de personas luego de que una misteriosa nevada mortal provoque una catástrofe que deja a gran parte de la población sin posibilidades de salir a la calle.
La particularidad del éxito internacional estuvo precisamente en esa combinación: una historia profundamente argentina que logró conectar con espectadores de países con tradiciones audiovisuales muy diferentes.
El valor de las historias locales
El caso de El Eternauta se inscribe en una estrategia cada vez más importante para Netflix: producir historias locales con posibilidades de circulación internacional.
Parrot Analytics señaló que las adaptaciones de propiedades intelectuales latinoamericanas están teniendo un desempeño particularmente relevante. Entre los ejemplos mencionados aparecen El Eternauta y la adaptación de Cien años de soledad, basada en la obra de Gabriel García Márquez.
La serie argentina también fue reconocida por la consultora como la producción original latinoamericana de Netflix con mayor demanda durante 2025, dentro de los premios Global Demand Awards.
El fenómeno resulta especialmente significativo para la industria audiovisual argentina. Una historia creada en Buenos Aires en la década de 1950 consiguió convertirse, más de seis décadas después, en un producto capaz de captar espectadores y potenciales suscriptores en mercados tan diferentes como Corea del Sur y otros países asiáticos.
Mientras Netflix avanza hacia un modelo en el que la cantidad de visualizaciones convive con métricas vinculadas al negocio, El Eternauta aparece como un caso de estudio: una producción argentina que no solo logró ser vista en distintos rincones del mundo, sino que también tuvo un impacto medible sobre la incorporación de nuevos usuarios a la plataforma.