El Harlem Festival confirmó la programación de sus dos jornadas, que se realizarán el sábado 10 y domingo 11 de octubre. La edición contará con cuatro espacios —Outdoor, Indoor, Alternativo y El Galpón— y una extensa grilla de artistas.
Harlem Festival 2026: cuándo toca cada artista y a qué hora
El encuentro se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con cuatro espacios y una programación que reunirá a Babasónicos, Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, Los Pericos y otros artistas.
Las puertas abrirán a las 14 y el ingreso al predio estará permitido hasta las 22 en ambas fechas. Los shows se desarrollarán de manera simultánea y se extenderán hasta la madrugada.
Entre los principales artistas de esta edición se encuentran Babasónicos, Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, Los Pericos, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Coti, Cuarteto de Nos, Peces Raros, Turf, Guasones, La T y La M, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, Taichu y Bhavi.
Sábado 10 de octubre
La primera jornada comenzará por la tarde y tendrá propuestas en los cuatro espacios.
Outdoor
- Lisandro Skar: 14:30 a 15:10
- BB Asul: 15:50 a 16:30
- Coti: 17:10 a 18
- El Kuelgue: 18:50 a 20
- El Plan de la Mariposa: 21:10 a 22:30
- Babasónicos: 23:20 a 00:50
Indoor
- Reybruja: 15:10 a 15:50
- Perras on the Beach: 16:30 a 17:10
- Marilina Bertoldi: 18 a 18:50
- Cuarteto de Nos: 20 a 21:10
- Ángela Torres: 22:30 a 23:30
- Peces Raros: 00:50 a 01:50
Escenario Alternativo
- Kill Flora: 15:10 a 15:40
- ONEV1: 16:30 a 17:10
- Acru: 18 a 18:50
- Ramima: 20 a 20:50
- Bhavi: 22:30 a 23:30
El Galpón
- Florencia Torres: 15 a 16:30
- Ivo Reiderman: 16:30 a 18
- Julieta Kühnle: 18 a 19:30
- Augusto Balmaceda: 19:30 a 21:30
- Antrim: 21:30 a 23:30
- Polenta: 23:30 a 01:50
Domingo 11 de octubre
La segunda fecha volverá a distribuir la programación entre los cuatro espacios, con Cazzu como uno de los nombres principales del cierre.
Outdoor
- Malta Caramelo: 14:30 a 15:10
- Juana Rozas: 15:50 a 16:30
- Los Pericos: 17:10 a 18
- Las Pelotas: 18:50 a 20
- La Vela Puerca: 21:10 a 22:30
- Cazzu: 23:30 a 00:40
Indoor
- Ainda: 15:10 a 15:50
- La Grecia: 16:30 a 17:10
- Cruzando el Charco: 18 a 18:50
- Turf: 20 a 21:10
- Guasones: 22:30 a 23:30
- La T y La M: 00:40 a 01:50
Escenario Alternativo
- Sakatumba: 15:10 a 15:40
- La Valenti: 16:30 a 17:10
- Cosmic Kid: 18 a 18:50
- Tussiwarriors: 20 a 20:50
- Taichu: 22:30 a 23:30
El Galpón
- María Paz B2B Martín Parera: 15 a 16:30
- Pedro Gorosito B2B Gian Chiarelli: 16:30 a 18
- Tripartitos: 18 a 19:30
- Gulp B2B Momo Trosman: 19:30 a 21:30
- Nooncitizens: 21:30 a 23:30
- Polenta: 23:30 a 01:50
Los principales nombres de cada jornada
El sábado, la programación del Outdoor tendrá como protagonistas a Coti, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa y Babasónicos. En el Indoor se destacan Marilina Bertoldi, Cuarteto de Nos, Ángela Torres y Peces Raros.
El domingo, el escenario principal reunirá a Los Pericos, Las Pelotas, La Vela Puerca y Cazzu. En el Indoor estarán Cruzando el Charco, Turf, Guasones y La T y La M.
La propuesta se completa con artistas y DJs que pasarán por el Escenario Alternativo y El Galpón durante las dos fechas.