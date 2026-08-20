Después de recorrer distintos escenarios con “Latinaje en Vivo”, Cazzu presenta “Noches de Latinaje”, una serie de diez interpretaciones registradas durante la gira en diferentes ciudades y países. Cada 15 días se estrenará una nueva entrega, con canciones que formaron parte de momentos especiales de sus shows durante 2025 y 2026.
Cazzu presenta "Noches de Latinaje", con interpretaciones únicas de su gira
Cada 15 días, la artista estrenará en YouTube y Spotify una nueva interpretación registrada en vivo en distintas ciudades del mundo. La primera entrega es “Si una vez”, el clásico de Selena, junto a A. B. Quintanilla.
La primera entrega es “Si una vez”, la emblemática canción de Selena, interpretada por Cazzu junto a A. B. Quintanilla, hermano de la artista y figura fundamental detrás de su obra. El registro fue realizado el pasado 12 de mayo en el 713 Music Hall de Houston, Texas, durante el tramo estadounidense de la gira.
“Noches de Latinaje” llevará ahora más allá del escenario algunos de esos momentos únicos del tour. Los próximos títulos se irán revelando con cada estreno hasta completar las diez entregas.
Por los caminos
El lanzamiento llega mientras “Latinaje en Vivo” continúa su recorrido internacional. Después de su reciente paso por Bolivia, Cazzu se prepara para presentarse en Guatemala el 18 de septiembre y Costa Rica el 19 de septiembre.
Luego llegará uno de los momentos más importantes de esta etapa: el 3 de octubre, Cazzu regresará a Jujuy para presentarse en el Estadio 23 de Agosto, en el primer show en estadio de su carrera. La gira continuará posteriormente por Montevideo, Madrid y Barcelona, luego de pasar por el Harlem Festival de Santa Fe, el 11 de octubre. Más información en www.cazzu.com.ar.