Cazzu estrena su nuevo single “Perdón si no te llamé”, una nueva pieza que reafirma su capacidad para construir relatos donde la música y lo visual se integran en una misma experiencia. El lanzamiento llega en medio de su gira internacional con shows sold out por Estados Unidos y México, y en la previa a un hito clave en su carrera: su primera presentación en un estadio, que tendrá lugar en el Estadio “23 de Agosto” de su natal Jujuy.
Cazzu estrenó su nuevo single "Perdón si no te llamé"
La Jefa presenta una nueva historia de seducción, poder y engaño, mientras recorre Estados Unidos y México con shows agotados. Con una impronta marcada por la narrativa y la estética, la canción se inscribe dentro del universo “Latinaje”.
Con una impronta marcada por la narrativa y la estética, la canción se inscribe dentro del universo “Latinaje”, una etapa donde “La Jefa” profundiza en una búsqueda conceptual que combina raíces, sensualidad y oscuridad. En este nuevo capítulo, la historia gira en torno a una figura de “viuda negra” que seduce, manipula y traiciona, desplegando una trama atravesada por el deseo, el poder y la venganza.
En “Perdón si no te llamé”, Cazzu vuelve a explorar la instrumentación de sierreño moderno (docerolas, charchetas, tololoche y trombón) desde una mirada propia, combinando la tradición del género con su impronta urbana.
El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que continúa y expande esta identidad visual. Con un tratamiento cinematográfico, la filmación muestra un relato donde lo cotidiano se transforma en un escenario cargado de simbolismo. La pieza refuerza la construcción de un multiverso que incluye los videos de “Jujuy estrellado” y “Otro como tú”, en el que personajes, paisajes y emociones se entrelazan, consolidando una estética propia que cruza lo popular con lo onírico.
Afuera y en casa
En paralelo, Cazzu sigue consolidando su proyección internacional con presentaciones en escenarios clave de Estados Unidos y México, con múltiples funciones sold out en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Diego y Houston. Como parte de su tour, también visitará Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.
Este recorrido global marca un momento de expansión en su carrera y anticipa su llegada al Estadio “23 de Agosto” en Jujuy el próximo 12 de septiembre, donde vivirá uno de los momentos más importantes de su trayectoria.
Gira “Latinaje”
Estados Unidos
23.04 - The Chicago Theatre - Chicago, IL SOLD OUT
25.04 - Dolby Live at Park MGM - Las Vegas, NV
28.04 - Arizona Financial Theatre - Phoenix, AZ
30.04 - San Jose Civic - San José, CA SOLD OUT
01.05 - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre - San Diego, CA SOLD OUT
02.05 - YouTube Theatre - Inglewood, CA SOLD OUT
03.05 - YouTube Theatre - Inglewood, CA SOLD OUT
06.05 - Infosys Theater at Madison Square Garden - New York, NY SOLD OUT
08.05 - Boeing Center at Tech Port - San Antonio, TX SOLD OUT
09.05 - The Pavilion at Toyota Music Factory - Irving, TX
10.05 - 713 Music Hall - Houston, TX SOLD OUT
12.05 - 713 Music Hall - Houston, TX
14.05 - El Paso County Coliseum - El Paso, TX
21.05 - Hard Rock Live - Hollywood, FL
México
16.05 - Tecate Emblema - CDMX
18.05 - Teatro Josefa Ortiz de Domínguez - Querétaro
Bolivia
05.08 - Arena Makro Parque - Santa Cruz
07.08 - Teatro al Aire Libre - La Paz
08.08 - Fexco Arena - Cochabamba
Argentina
12.09 - Estadio “23 de Agosto” - Jujuy
Guatemala
18.09 - Parque de la Industria - Guatemala
Costa Rica
19.09 - Parque Viva - San José
Uruguay
24.10 - Antel Arena - Montevideo
España
25.11 - Live Las Ventas - Madrid
29.11 - Razzmatazz - Barcelona
Año triunfal
El estreno de “Perdón si no te llamé” llega luego de un 2025 consagratorio para Cazzu, en el que expandió su universo artístico con el lanzamiento de su primer libro, “Perreo, una revolución”, un ensayo que rápidamente se convirtió en bestseller.
En esta obra, presentada con gran éxito en la Feria del Libro de Buenos Aires, la artista analiza el género urbano desde una perspectiva feminista, reivindicando el perreo como un acto político de autonomía y empoderamiento.
Más que una biografía, el libro funciona como el manifiesto teórico de su era “Latinaje”, consolidando a La Jefa como una de las voces intelectuales más influyentes de la cultura contemporánea al reflexionar sobre la identidad, el deseo y los desafíos de la mujer en la industria musical.
Este año recibió dos nominaciones a Premio Lo Nuestro en las categorías Artista Pop Femenina del Año y a Canción del Año por su éxito “Con otra”, que obtuvo el Disco de Platino en Argentina y México, así como el mayor debut histórico de una solista argentina.
También realizó su debut como actriz en la película “Risa”, dirigida por Juan Cabral, la cual ya recibió múltiples premios como Mejor Película y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.