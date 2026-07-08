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Harlem Festival anunció su line-up 2026

El festival más convocante del litoral argentino confirma los nombres que formarán parte de su nueva edición el 10 y 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano.

Harlem Festival anuncia su edición 2026 con grandes artistas.Harlem Festival anuncia su edición 2026 con grandes artistas.
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Harlem Festival, el evento musical que reúne todo lo que hoy nos gusta, anuncia de forma oficial el line up para su esperada edición 2026. Tras consolidarse como uno de los festivales conceptuales más importantes del país, el encuentro regresa al corazón de la ciudad de Santa Fe para ofrecer dos jornadas consecutivas con una propuesta artística de primer nivel que cruza géneros, generaciones y estilos.

El line up de este año está encabezado por figuras de enorme relevancia nacional e internacional como Cazzu, Babasonicos, La Vela Puerca y Las Pelotas, acompañados por una grilla potente que incluye a El Plan de la Mariposa, Guasones, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Angela Torres, Peces Raros, Turf, Cruzando el Charco, La T y la M, Los Pericos y Coti.

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La lista completa de artistas la componen: Cazzu, Babasonicos, La Vela Puerca, Las Pelotas, El Plan de la Mariposa, Guasones, El Kuelgue, Cuarteto de Nos, Marilina Bertoldi, Angela Torres, Peces Raros, Turf, Cruzando el Charco, La T y la M, Los Pericos, Coti, Perras on The Beach, La Grecia, Ramma, Bhavi, Acru, Taichu, Oney1, Tussiwarriors, Juana Rozas, Cosmic Kid, Ainda, Lisandro Skar, Reybruja, BB Asul, Sakatumba, La Valenti, Kill Flora y Malta Caramelo.

Con esta programación, Harlem Festival promete mantener su esencia integradora, donde conviven en armonía diferentes públicos, propuestas gastronómicas, escenarios en simultáneo y una mega producción pensada para disfrutar con amigos o en familia.

El festival santafesino presenta una grilla de primer nivel.El festival santafesino presenta una grilla de primer nivel.

Información y compra de tickets

Los abonos para asistir a las dos jornadas del festival ya se pueden adquirir a través del sitio web oficial www.harlem.com.ar/festival (sistema Passline).

Para que nadie se quede afuera, se podrán aprovechar 3 cuotas sin interés con todos los bancos. Además, como beneficio exclusivo, se pueden comprar los accesos en 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

Postal de la edición 2025 de Harlem FestivalSanta Fe recibe una nueva edición del Harlem Festival.

Para más información y novedades de último momento, seguí las redes oficiales de @harlemfestival o ingresá a su página web.

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