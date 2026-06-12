Luego de 25 años de espera

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresa a Santa Fe

La legendaria banda liderada por Vicentico y el Sr. Flavio anunció oficialmente su regreso a la capital santafesina, presentándose el próximo sábado 3 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano. Una cita imprescindible con los más grandes del rock y el ska argentino.