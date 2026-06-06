¿Se acaba la espera luego de 12 años?

Santa Fe amaneció empapelada con frases de Los Fabulosos Cadillacs y crecen los rumores de un show

Distintos puntos de la ciudad aparecieron con afiches que contienen estrofas icónicas de la banda liderada por Vicentico. Las miradas apuntan a la productora Harlem.