Los santafesinos que salieron temprano a la calle esta mañana se encontraron con una sorpresa que activó la nostalgia y encendió las alarmas de los melómanos. Decenas de paredes y carteles públicos del centro y de los barrios más transitados de la ciudad aparecieron empapeladas con misteriosos afiches callejeros de tipografía simple, pero con un contenido que nadie pudo pasar por alto.
Santa Fe amaneció empapelada con frases de Los Fabulosos Cadillacs y crecen los rumores de un show
Distintos puntos de la ciudad aparecieron con afiches que contienen estrofas icónicas de la banda liderada por Vicentico. Las miradas apuntan a la productora Harlem.
"Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad" y "(Mal bicho) eso es lo que sos" son algunas de las frases que se leen en los carteles. Sin logos, sin fechas, sin firmas y sin explicaciones. Solo la poesía rítmica y contestataria de Los Fabulosos Cadillacs irrumpiendo en la rutina urbana de Santa Fe.
¿Estrategia o anuncio inminente?
La aparición de estos afiches no tardó en replicarse en las redes sociales, donde los fanáticos de la mítica banda de ska y rock nacional empezaron a tejer todo tipo de teorías. La hipótesis que suena con más fuerza es la más deseada: el inminente regreso de Vicentico, Sr. Flavio y compañía a los escenarios santafesinos.
Si bien los músicos se encuentran actualmente con proyectos paralelos y una agenda intermitente de shows multitudinarios, la mística "cadillac" sigue más viva que nunca. De confirmarse, el recital marcaría el retorno de una de las bandas más influyentes de la historia del rock latinoamericano a la capital provincial tras varios años de ausencia.
La pista local
Aunque el misterio rodea a la campaña publicitaria, en el ambiente de la música y la producción de espectáculos local ya empezaron a correr los primeros rumores sobre quién estaría detrás de semejante movida. Todas las miradas y las sospechas apuntan hacia Harlem, la productora que viene revolucionando la agenda cultural de la región con grandes festivales y recitales de alto impacto.
Por el momento, desde la productora mantienen un estricto hermetismo y no han emitido ningún comunicado oficial, alimentando aún más el enigma.
¿Se viene el "Matador" a Santa Fe? Habrá que seguir atentos a las paredes de la ciudad (y a las redes) para descifrar el próximo capítulo de este misterio musical.