La cuenta regresiva para el Harlem Festival 2026 ya empezó. Hoy, viernes 29 de mayo a las 12 en punto, se abrieron las boleterías virtuales de Passline para adquirir los primeros ingresos de su esperada 8va edición, que tomará el Predio de la Estación Belgrano los días 10 y 11 de octubre.
Se habilitó la venta de tickets para el Harlem Festival 2026
El festival conceptual más importante de la región habilitó hoy su boletería virtual. Conocé los precios, las cuotas sin interés y el beneficio especial para el público histórico de este clásico del fin de semana largo de octubre.
Los primeros en asegurar su lugar serán los clientes de Visa Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, quienes gozan desde este momento de una preventa exclusiva por 72 horas. Los tickets se pueden adquirir desde $135.000 + service charge y cuentan con la posibilidad única de financiarse en 9 cuotas sin interés.
Conocé la información clave
-Preventa Exclusiva: Del viernes 29 de mayo (12:00 h) al lunes 1 de junio (12:00 h) para clientes VISA de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos (9 cuotas sin interés).
Venta General: Corre a partir del lunes 1 de junio a las 12 con todas las tarjetas, Mercado Pago y efectivo.
-Financiación extendida: Durante todo el período de venta habrá 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.
-Premio a la fidelidad: Si fuiste a alguna edición del Harlem entre 2021 y 2025, cargando el ID de tu entrada vieja en Passline obtenés un 15% de descuento inmediato (válido hasta el 17 de junio o agotar stock).
-Puntos físicos (en venta general): Tienda Unión (Santa Fe) y Terco Tour (Paraná), ideal para compras en efectivo y sin pagar el service charge.
Ubicado estratégicamente en el corazón del país y con una propuesta conceptual que trasciende la música para ofrecer gastronomía, arte y experiencias, el Harlem Festival vuelve a presentarse como el plan perfecto para el turismo y el entretenimiento en el litoral argentino.
Canal oficial de ventas: www.harlem.com.ar/festival (a través de sistema Passline).
Redes oficiales: @harlemfestival.