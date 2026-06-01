La cuenta regresiva para la esperada 8va edición del Harlem Festival ya está en marcha. Tras agotar las primeras instancias de preventa, hoy a las 12 en punto se habilitó oficialmente la venta general de entradas para todo el público a través de la plataforma Passline.
Se activa la venta general para el Harlem Festival 2026
Tras una exitosa preventa, hoy lunes 1 de junio se habilitó la boletería virtual para todo el público con todos los medios de pago.
El megaevento conceptual más importante de la región tomará el Predio de la Estación Belgrano los días sábado 10 y domingo 11 de octubre. Con el lunes 12 de octubre confirmado como feriado, el festival se consolida firmemente como el principal atractivo turístico, cultural y de entretenimiento del país para disfrutar de un fin de semana largo extendido en el corazón del litoral.
Los tickets para vivir la experiencia Harlem 2026 se pueden adquirir desde $160.000 + service charge, con una atractiva propuesta de financiación y beneficios para el público de la región.
Toda la información clave que tenés que saber
Venta General Activa: Disponible desde hoy con todas las tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y efectivo.
Financiación para todos: Durante todo el período de venta, se podrán adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.
Beneficio exclusivo para la región: Los clientes con tarjetas Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cuentan con una ventaja extendida de 6 cuotas sin interés.
Premio a la fidelidad (Comunidad Harlemlovers): Si asististe a alguna edición del Harlem entre 2021 y 2025, podés cargar el ID de tu entrada vieja en Passline y obtener un 15% de descuento inmediato en el total de tu compra (válido hasta el 17 de junio o hasta agotar stock).
Puntos de venta físicos (Sin Service Charge): Para quienes prefieran abonar en efectivo y ahorrar el costo de servicio, ya están habilitadas las boleterías físicas en Tienda Unión (Santa Fe) y Terco Tour (Paraná).
Ubicado estratégicamente en el centro del país y con una propuesta que trasciende lo musical para ofrecer una mega producción con múltiples escenarios, gastronomía de primer nivel, intervenciones artísticas y experiencias para disfrutar con amigos o en familia, el Harlem Festival vuelve a posicionar a Santa Fe en lo más alto de la agenda nacional.
Canal oficial de ventas: www.harlem.com.ar/festival (a través de sistema Passline).
Redes oficiales: @harlemfestival.