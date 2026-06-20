En el estadio cubierto de Unión

Babasónicos: fiesta, estrenos y anuncio de retorno

La banda capitaneada por Adrián Dárgelos repasó canciones de todas sus épocas y algunas nuevas de “Cuerpos Vol. 1”, su último disco. También confirmaron que serán uno de los nombres fuertes de la grilla del próximo Harlem Festival, en octubre.