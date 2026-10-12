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La tormenta Rachel azotó California con olas gigantes, daños en viviendas y evacuaciones

El fuerte oleaje y las mareas elevadas provocaron inundaciones y daños en la costa sur de California. En Long Beach, al menos ocho edificios fueron declarados inseguros y se ordenaron evacuaciones. También hubo complicaciones en Newport Beach.

Tormenta Rachel en California: olas gigantes, viviendas dañadas y evacuaciones. Foto: ReutersTormenta Rachel en California: olas gigantes, viviendas dañadas y evacuaciones. Foto: Reuters
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La tormenta Rachel provocó importantes daños en la costa sur de California, Estados Unidos, donde el fuerte oleaje avanzó sobre sectores residenciales, inundó calles y golpeó viviendas ubicadas frente al océano Pacífico. La emergencia obligó a evacuar a residentes y desplegar operativos para reducir los riesgos en las zonas más afectadas.

Uno de los puntos más comprometidos fue la península de Long Beach, en el condado de Los Ángeles. Allí, las olas superaron las defensas costeras, dañaron propiedades y destruyeron sectores de una pasarela de madera que protegía parte del frente marítimo.

A girl takes shelter from sea spray as Post-Tropical Cyclone Rachel impacts the coastline in Long Beach, California, U.S., October 11, 2026. REUTERS/Daniel ColeUna joven se protege de la espuma marina mientras el ciclón postropical Rachel impacta la costa. Foto: Reuters

Según informaron las autoridades locales, al menos ocho edificios distribuidos en 13 direcciones fueron declarados inseguros para ingresar debido a los daños estructurales. También se dispusieron evacuaciones obligatorias para residentes de un sector de la costa mientras continuaba la evaluación de las viviendas afectadas.

Inundaciones y evacuaciones en la costa

El impacto del oleaje se sintió también en Newport Beach, donde el agua avanzó sobre calles y zonas residenciales de la península de Balboa. La ciudad declaró una emergencia local y desplegó equipos para reforzar las barreras de arena y contener el avance del mar.

Las autoridades también dispusieron el cierre temporal de playas y mantuvieron restricciones en sectores costeros ante el peligro que representaban las olas y las mareas elevadas.

La combinación de mareas altas, oleaje intenso y erosión costera previa agravó los efectos del fenómeno. Aunque las inundaciones finalmente fueron menos severas que las previstas en algunos pronósticos, el agua provocó daños materiales y dejó sectores vulnerables ante nuevos avances del mar.

Young kids play in the wave spray from post-tropical cyclone Rachel as Bruce Parker faces the impact along the coastline in Oceanside, California, US, October 11, 2026. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAYNiños juegan entre la espuma de las olas provocada por el ciclón postropical Rachel. Foto: Reuters

Rachel perdió fuerza, pero continuaron las alertas

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Rachel perdió sus características tropicales durante la noche del sábado 10 de octubre y pasó a ser clasificado como ciclón postropical. Sin embargo, sus remanentes continuaron generando lluvias intensas y ráfagas de viento en partes de Baja California y el sudoeste estadounidense.

Las precipitaciones también afectaron zonas del interior de California y Nevada, donde se registraron inundaciones y complicaciones en caminos. Las autoridades mantuvieron las advertencias por posibles anegamientos repentinos y recomendaron evitar sectores costeros expuestos al oleaje.

El temporal volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades asentadas junto al océano, especialmente en áreas donde la erosión y el avance del agua comprometen viviendas e infraestructura.

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