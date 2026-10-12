La tormenta Rachel provocó importantes daños en la costa sur de California, Estados Unidos, donde el fuerte oleaje avanzó sobre sectores residenciales, inundó calles y golpeó viviendas ubicadas frente al océano Pacífico. La emergencia obligó a evacuar a residentes y desplegar operativos para reducir los riesgos en las zonas más afectadas.
La tormenta Rachel azotó California con olas gigantes, daños en viviendas y evacuaciones
El fuerte oleaje y las mareas elevadas provocaron inundaciones y daños en la costa sur de California. En Long Beach, al menos ocho edificios fueron declarados inseguros y se ordenaron evacuaciones. También hubo complicaciones en Newport Beach.
Uno de los puntos más comprometidos fue la península de Long Beach, en el condado de Los Ángeles. Allí, las olas superaron las defensas costeras, dañaron propiedades y destruyeron sectores de una pasarela de madera que protegía parte del frente marítimo.
Según informaron las autoridades locales, al menos ocho edificios distribuidos en 13 direcciones fueron declarados inseguros para ingresar debido a los daños estructurales. También se dispusieron evacuaciones obligatorias para residentes de un sector de la costa mientras continuaba la evaluación de las viviendas afectadas.
Inundaciones y evacuaciones en la costa
El impacto del oleaje se sintió también en Newport Beach, donde el agua avanzó sobre calles y zonas residenciales de la península de Balboa. La ciudad declaró una emergencia local y desplegó equipos para reforzar las barreras de arena y contener el avance del mar.
Las autoridades también dispusieron el cierre temporal de playas y mantuvieron restricciones en sectores costeros ante el peligro que representaban las olas y las mareas elevadas.
La combinación de mareas altas, oleaje intenso y erosión costera previa agravó los efectos del fenómeno. Aunque las inundaciones finalmente fueron menos severas que las previstas en algunos pronósticos, el agua provocó daños materiales y dejó sectores vulnerables ante nuevos avances del mar.
Rachel perdió fuerza, pero continuaron las alertas
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Rachel perdió sus características tropicales durante la noche del sábado 10 de octubre y pasó a ser clasificado como ciclón postropical. Sin embargo, sus remanentes continuaron generando lluvias intensas y ráfagas de viento en partes de Baja California y el sudoeste estadounidense.
Las precipitaciones también afectaron zonas del interior de California y Nevada, donde se registraron inundaciones y complicaciones en caminos. Las autoridades mantuvieron las advertencias por posibles anegamientos repentinos y recomendaron evitar sectores costeros expuestos al oleaje.
El temporal volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades asentadas junto al océano, especialmente en áreas donde la erosión y el avance del agua comprometen viviendas e infraestructura.