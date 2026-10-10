Estados Unidos

El huracán Isaías pierde fuerza tras tocar tierra en Florida, pero persiste el riesgo de inundaciones

El ciclón tocó tierra en Florida como huracán de categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 165 km/h, y posteriormente se degradó a sistema postropical. El fenómeno provocó cortes de electricidad que afectaron a más de 512.000 clientes en Florida y Alabama, además de daños materiales.