Ataque nocturno

Ucrania bombardeó una instalación petrolera rusa horas después del pacto entre Trump y Putin

La ofensiva se produjo pocas horas después de que Donald Trump y Vladimir Putin acordaran el suministro de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial, en un contexto de creciente presión de Washington sobre Kiev para que detenga los ataques contra refinerías rusas.