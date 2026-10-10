Megan Fox anunció el lanzamiento de Subs, su nueva plataforma de contenidos exclusivos, desarrollada en colaboración con Tim Stokely, uno de los creadores de OnlyFans. La iniciativa representa un nuevo paso de la actriz de Transformers en el ámbito empresarial y tecnológico.
Megan Fox lanzó su sitio al estilo OnlyFans: cuánto cuesta y qué ofrece
La actriz estadounidense se asoció con Tim Stokely, uno de los creadores de la plataforma para adultos, para desarrollar un espacio de conexión directa con sus seguidores, con fotos, videos, publicaciones y mensajería privada.
Fox es copropietaria de la página web. Stokely confirmó en un comunicado que la artista participa activamente en el desarrollo del proyecto. El lanzamiento estuvo acompañado por una producción fotográfica con una estética sensual y por la promesa de compartir materiales que no estarán disponibles en otros espacios.
Qué contenidos ofrecerá
El sitio propone un vínculo más directo entre la actriz y sus seguidores, con acceso a fotos, videos y publicaciones exclusivas. También contempla la posibilidad de enviar mensajes y conocer una faceta más personal de la estrella de Hollywood.
El acceso tiene un costo aproximado de 20 dólares mensuales. Sin embargo, el interés que despertó el anuncio fue inmediato: durante las primeras horas, la página web colapsó ante la cantidad de fanáticos que intentaron ingresar.
El lanzamiento se produce después de que Fox modificara el enfoque de sus publicaciones en redes sociales a comienzos de año, con producciones fotográficas en las que adoptó una imagen más sensual.
El control de su imagen
En la presentación del proyecto, Fox también se refirió al control que tienen las mujeres sobre su imagen y las plataformas en las que construyen su audiencia.
“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras que otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen”, expresó la actriz en un comunicado de prensa.
A continuación, planteó una pregunta sobre la posibilidad de cambiar esa dinámica: “Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres controlan las tres cosas”.
La artista también compartió un primer video en sus historias de Instagram, que describió como un “thriller erótico neo-noir”. Con esta propuesta, Fox busca desarrollar un espacio propio para compartir contenido y establecer una conexión más cercana con sus seguidores.