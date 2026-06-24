Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al anunciar que se sumó a una plataforma de contenido para adultos. La decisión generó repercusión inmediata en redes sociales y abrió un nuevo capítulo en la carrera de la actriz, cantante y bailarina.
Flor Vigna reveló por qué se sumó a una plataforma para adultos: “Mi familia necesitaba ayuda”
La bailarina aseguró que atraviesa una nueva etapa laboral, que sostiene económicamente a su familia y que también mantiene una productora con 30 personas.
La artista, que reúne más de cinco millones de seguidores en Instagram, comenzó a compartir algunos adelantos de las producciones que realizará para ese espacio. Las publicaciones no tardaron en llamar la atención de sus fans y también de quienes cuestionaron su nueva apuesta laboral.
En una reciente entrevista, Vigna explicó qué la llevó a tomar esta decisión. Lejos de presentarlo como un giro improvisado, sostuvo que se trata de una etapa más dentro de su desarrollo profesional y empresarial.
“Hace rato me convertí en empresaria”, señaló la artista al hablar de su presente laboral. En ese marco, remarcó que la apertura de su perfil en la plataforma forma parte de una estrategia personal y económica.
Vigna también hizo referencia a las responsabilidades que mantiene por fuera de su exposición pública. Según contó, sostiene económicamente a su familia y además tiene una productora en la que trabajan alrededor de 30 personas.
En esa línea, explicó que su decisión estuvo atravesada por una necesidad concreta. “Mi familia necesitaba ayuda”, afirmó, al referirse a los motivos que la llevaron a probar con este nuevo formato de contenido.
La cantante aclaró, además, que no piensa abandonar las otras facetas de su carrera. Por el contrario, aseguró que seguirá trabajando como actriz, bailarina, cantante y también en sus actividades vinculadas al entrenamiento y el boxeo.
“Trabajo desde los 11 años”, recordó Vigna, al remarcar que su vínculo con el mundo artístico y laboral comenzó desde muy chica. Con esa frase buscó poner en contexto una trayectoria marcada por la exposición, la exigencia y la búsqueda de nuevas oportunidades.
La artista también señaló que su presente sentimental influyó en la decisión. Según explicó, al estar soltera entendió que podía animarse a explorar una propuesta distinta dentro de su carrera.
El acceso al contenido se ofrece mediante una suscripción mensual cercana a los 10 dólares. En sus redes, Vigna anticipó que ese será un espacio para mostrar material que no publica en otras plataformas y para tener un vínculo más directo con quienes la sigan allí.
En paralelo, la artista aprovechó el triunfo de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial para promocionar su perfil. A través de la red social X, anunció un descuento del 50% por 24 horas y vinculó la propuesta con el festejo por la victoria argentina.