El crecimiento de plataformas como OnlyFans transformó el modo en que miles de personas generan ingresos en internet. Sin embargo, detrás del fenómeno global también comenzaron a aparecer relatos sobre presión psicológica, exposición extrema y consecuencias emocionales vinculadas al mundo digital.
El duro relato de una argentina que sufrió una fatídica experiencia en OnlyFans
Atravesó una profunda crisis emocional ligada a la exposición digital. “Te van empujando” reconoció la protagonista al tiempo de comentar que padeció acoso y robo de material.
En ese contexto, la influencer y ex youtuber argentina Daiana Hernández compartió un testimonio que generó fuerte repercusión en redes sociales. En una entrevista reciente, habló sobre las experiencias que atravesó dentro de la plataforma para adultos y reveló el impacto que tuvo en su salud mental.
“Entrevisté a Michelle Obama y terminé en OnlyFans”, expresó Hernández al recordar el contraste entre uno de los momentos más importantes de su carrera y la situación que años después terminó enfrentando. La creadora de contenido alcanzó notoriedad en YouTube durante la última década y en 2016 ganó visibilidad internacional tras participar de un encuentro con Michelle Obama durante una visita oficial a la Argentina.
Según explicó en un reciente reportaje con Infobae, durante años trabajó en redes sociales, campañas publicitarias y colaboraciones con marcas, hasta que el volumen de trabajo comenzó a caer. “Pasé de tener muchísimo trabajo a no tener nada”, sostuvo sobre el momento en que decidió abrir una cuenta en OnlyFans como alternativa económica.
“Te van empujando”
En su relato, Hernández cuestionó las dinámicas que existen dentro de la plataforma y aseguró que la presión por generar contenido cada vez más explícito termina afectando a muchas creadoras.
“Al principio parece que todo queda en fotos en lencería, pero después te van empujando”, afirmó.
La influencer también denunció situaciones de acoso y robo de material. Según contó, sufrió la reventa ilegal de contenido y episodios de hostigamiento por parte de usuarios. A eso se sumaron comentarios agresivos dentro de la propia plataforma. “Me empecé a culpar por haber arruinado mi carrera”, confesó.
El desgaste emocional fue creciendo con el tiempo. Hernández relató que comenzó a consumir alcohol antes de las transmisiones en vivo para poder sostener la actividad y que atravesó momentos de fuerte depresión. “Llegué a no querer vivir más”, expresó al recordar el punto más crítico que atravesó durante esa etapa.
El impacto de la exposición digital
El caso volvió a poner en discusión los efectos psicológicos de la hiperexposición en redes sociales y las condiciones laborales dentro del universo digital. Especialistas vienen advirtiendo desde hace años sobre la presión constante que enfrentan quienes dependen de plataformas online para sostener ingresos, audiencia y visibilidad pública.
En la entrevista, Hernández también explicó que inició tratamiento terapéutico luego de tocar fondo emocionalmente. Según relató, sentía que había perdido el control de su vida mientras intentaba sostener una actividad que ya no deseaba realizar.
Actualmente, la ex creadora de contenido trabaja en proyectos personales vinculados a su experiencia y busca visibilizar situaciones que, según sostuvo, muchas personas atraviesan en silencio dentro de la industria digital para adultos.