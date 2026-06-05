La plataforma de contenido por suscripción OnlyFans atraviesa en 2026 uno de los momentos de mayor expansión desde su creación. Con más de 377 millones de usuarios registrados en todo el mundo y una comunidad de 4,6 millones de creadores, el sitio se consolidó como un fenómeno global que ya excede el universo del contenido para adultos.
Cuántos usuarios tiene Onlyfans y por qué crece tanto en Argentina
La popular plataforma de contenido erótico supera los 377 millones de usuarios y Argentina se consolida como uno de los mercados más activos. Números, estadísticas y el fenómeno social analizado desde las estadísticas.
Desde la pandemia de 2020, la empresa mantuvo un crecimiento sostenido y, solo entre 2024 y 2026, incrementó su base de usuarios en más de un 25%, siguiendo la información que comparte el sitio Data Globe Hub.
Actualmente, el sitio recibe más de mil millones de visitas mensuales y Estados Unidos continúa siendo el principal mercado, con casi la mitad del tráfico total, de acuerdo a los datos que comparte el sitio: https://ofstats.net/
El segmento etario más fuerte dentro de la plataforma es el de personas entre 25 y 34 años, que representa alrededor del 35% de los usuarios. Además, la compañía intentó ampliar su perfil mediante OFTV, un servicio de contenido gratuito y apto para todo público, incorporando figuras del deporte, la música y la comedia.
OnlyFans en cifras: desigualdad y expansión
La plataforma supera los 377 millones de usuarios. El caso argentino.
Distribución estimada de ingresos mensuales
Cómo ganan dinero las cuentas más exitosas
Perfil de la plataforma
El fenómeno argentino
Un negocio multimillonario con fuertes desigualdades
Durante el último año fiscal de EE.UU, los usuarios gastaron más de 7.200 millones de dólares en la plataforma. Sin embargo, el modelo económico de OnlyFans continúa mostrando enormes diferencias entre los creadores más exitosos y la mayoría de quienes intentan generar ingresos allí.
El denominado “Top 0,1%” puede alcanzar ganancias mensuales superiores al millón de dólares, mientras que el Top 1% ronda entre 20 mil y 50 mil dólares por mes. En contraste, la mediana de ingresos para una cuenta promedio recién creada se ubica por debajo de los 100 dólares mensuales.
Los especialistas describen este comportamiento como un ejemplo de la “ley de Pareto”, donde una pequeña élite concentra casi todas las ganancias. De hecho, nueve de cada diez creadores obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo promedio de países occidentales.
Otro cambio importante en 2026 es la diversificación de las fuentes de dinero. Las suscripciones mensuales ya no son el principal ingreso de las cuentas más exitosas: el 40% proviene de mensajes pagos o contenido PPV, mientras que otro 25% corresponde a propinas enviadas por los seguidores.
Argentina, entre los países con mayor crecimiento
Argentina se transformó en uno de los mercados más relevantes de América Latina dentro de OnlyFans. Las estimaciones indican que existen entre 4 y 6 millones de usuarios registrados en el país, impulsados tanto por consumidores como por creadores de contenido.
El tráfico argentino representa cerca del 3,2% del movimiento global de la plataforma. Además, las búsquedas relacionadas con “crear cuenta en OnlyFans” crecieron un 40% en los últimos dos años, fenómeno asociado a la posibilidad de generar ingresos en dólares en medio de la situación económica local.
Muchos usuarios argentinos utilizan la plataforma como ingreso complementario, incluso fuera del mundo del modelaje o el entretenimiento. Sin embargo, persisten obstáculos vinculados a métodos de pago, impuestos y dificultades para retirar dinero, por lo que gran parte de los creadores recurre a billeteras virtuales o criptomonedas para cobrar sus ganancias.