Presupuesto militar

Taiwán destinará US$35.000 millones a defensa para disuadir un conflicto con China

El presidente Lai Ching-te afirmó que el refuerzo de las capacidades militares busca preservar la estabilidad regional y mantener abierta la posibilidad de un diálogo con Pekín. El plan para 2027 prevé una inversión equivalente al 3,01% del PBI y aún debe ser aprobado por el Parlamento.