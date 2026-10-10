Ucrania

Un ataque ruso contra Zaporiyia dejó al menos 11 muertos, incluidos tres niños

Entre las víctimas hay tres niños. En paralelo, la central nuclear de la zona, bajo control ruso desde 2022, advirtió sobre las dificultades para garantizar el suministro de diésel destinado a sus generadores de emergencia, esenciales para mantener la refrigeración de los reactores.