Terremoto en Panamá: qué se sabe de los daños, los heridos y el impacto a un día del sismo

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Escombros yacen esparcidos por una propiedad dañada tras el terremoto en Macaracas, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Panamá activó una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6

Personas se reúnen frente a sus casas tras el terremoto en La Villa de los Santos, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

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