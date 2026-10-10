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Terremoto en Panamá: qué se sabe de los daños, los heridos y el impacto a un día del sismo

El fuerte movimiento telúrico provocó importantes daños en nueve provincias, afectó a más de 400 edificios y causó heridas leves a decenas de personas.

Un automóvil yace aplastado bajo los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Penonomé, Panamá. REUTERS/Enea LebrunUn automóvil yace aplastado bajo los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Penonomé, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun
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El territorio panameño amaneció este sábado contabilizando los severos daños materiales y las consecuencias humanas tras el potente sismo de magnitud 7,7 que sacudió al país, cuyo epicentro se localizó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del territorio nacional.

Debris lies scattered across a damaged property following an earthquake that struck near Panama's southern coast in Macaracas, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea LebrunEscombros yacen esparcidos por una propiedad dañada tras el terremoto en Macaracas, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Según el último reporte oficial brindado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el movimiento telúrico dejó al menos 27 personas con heridas de carácter leve, unos 300 evacuados preventivos y más de 400 edificaciones afectadas de distinta consideración a lo largo de nueve provincias.

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El impacto en las regiones y los edificios colapsados

Las tareas de evaluación de los equipos de emergencia permitieron dimensionar el alcance destructivo del sismo, que afectó de forma directa a infraestructuras clave como viviendas, centros educativos, hospitales, templos religiosos y edificios gubernamentales.

Una de las escenas más dramáticas se registró en Penonomé, en la provincia de Coclé, donde el temblor provocó el derrumbe parcial de la sede de la Gobernación, dejando oficinas totalmente expuestas al vacío, además de la caída de una de las torres de la histórica catedral de San Juan Bautista mientras las autoridades eclesiásticas mantenían una reunión.

People gather outside their houses after an earthquake struck near Panama’s southern coast, in La Villa de los Santos, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea LebrunPersonas se reúnen frente a sus casas tras el terremoto en La Villa de los Santos, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

En paralelo, las comunidades costeras de Los Santos debieron activar protocolos de evacuación hacia zonas elevadas ante el temor inicial de alteraciones en el nivel del mar. De acuerdo con el desglose de SINAPROC, el relevamiento oficial contabilizó daños en 142 viviendas particulares, cuatro complejos residenciales, 188 escuelas y 20 centros sanitarios, además de afectaciones en rutas, puentes y plantas potabilizadoras que mantienen a cinco comunidades temporalmente incomunicadas.

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Réplicas y tensión en la capital

Mientras las autoridades nacionales descartan por el momento la existencia de víctimas fatales o personas desaparecidas, los especialistas advierten sobre la continuidad de la actividad sísmica. Ya se han contabilizado más de 100 réplicas desde el evento principal, lo que mantiene en alerta a la población. En Ciudad de Panamá, la magnitud del temblor se hizo sentir con fuerza en los edificios de gran altura, generando momentos de tensión y evacuaciones preventivas hacia las calles.

Debris from a damaged building after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Penonome, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea LebrunEscombros de un edificio dañado en Penonomé, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Las tareas de asistencia coordinadas por los organismos de seguridad continúan centradas en despejar caminos, asegurar estructuras con riesgo de colapso y asistir a los sectores más vulnerables de las nueve provincias alcanzadas por el fenómeno natural.

Tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami para áreas del Pacífico oriental. Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas costeras y recomiendan seguir únicamente las indicaciones de los organismos oficiales mientras continúa la evaluación.

A drone view shows vehicles crushed beneath debris from a collapsed building after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Penonome, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea LebrunUna vista desde un dron muestra vehículos aplastados bajo los escombros de un edificio colapsado en Penonomé. REUTERS/Enea Lebrun

Por ahora no se informaron olas de impacto ni consecuencias graves asociadas al movimiento sísmico.

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