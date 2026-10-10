El territorio panameño amaneció este sábado contabilizando los severos daños materiales y las consecuencias humanas tras el potente sismo de magnitud 7,7 que sacudió al país, cuyo epicentro se localizó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del territorio nacional.
Terremoto en Panamá: qué se sabe de los daños, los heridos y el impacto a un día del sismo
El fuerte movimiento telúrico provocó importantes daños en nueve provincias, afectó a más de 400 edificios y causó heridas leves a decenas de personas.
Según el último reporte oficial brindado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el movimiento telúrico dejó al menos 27 personas con heridas de carácter leve, unos 300 evacuados preventivos y más de 400 edificaciones afectadas de distinta consideración a lo largo de nueve provincias.
El impacto en las regiones y los edificios colapsados
Las tareas de evaluación de los equipos de emergencia permitieron dimensionar el alcance destructivo del sismo, que afectó de forma directa a infraestructuras clave como viviendas, centros educativos, hospitales, templos religiosos y edificios gubernamentales.
Una de las escenas más dramáticas se registró en Penonomé, en la provincia de Coclé, donde el temblor provocó el derrumbe parcial de la sede de la Gobernación, dejando oficinas totalmente expuestas al vacío, además de la caída de una de las torres de la histórica catedral de San Juan Bautista mientras las autoridades eclesiásticas mantenían una reunión.
En paralelo, las comunidades costeras de Los Santos debieron activar protocolos de evacuación hacia zonas elevadas ante el temor inicial de alteraciones en el nivel del mar. De acuerdo con el desglose de SINAPROC, el relevamiento oficial contabilizó daños en 142 viviendas particulares, cuatro complejos residenciales, 188 escuelas y 20 centros sanitarios, además de afectaciones en rutas, puentes y plantas potabilizadoras que mantienen a cinco comunidades temporalmente incomunicadas.
Réplicas y tensión en la capital
Mientras las autoridades nacionales descartan por el momento la existencia de víctimas fatales o personas desaparecidas, los especialistas advierten sobre la continuidad de la actividad sísmica. Ya se han contabilizado más de 100 réplicas desde el evento principal, lo que mantiene en alerta a la población. En Ciudad de Panamá, la magnitud del temblor se hizo sentir con fuerza en los edificios de gran altura, generando momentos de tensión y evacuaciones preventivas hacia las calles.
Las tareas de asistencia coordinadas por los organismos de seguridad continúan centradas en despejar caminos, asegurar estructuras con riesgo de colapso y asistir a los sectores más vulnerables de las nueve provincias alcanzadas por el fenómeno natural.
Tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami para áreas del Pacífico oriental. Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas costeras y recomiendan seguir únicamente las indicaciones de los organismos oficiales mientras continúa la evaluación.
Por ahora no se informaron olas de impacto ni consecuencias graves asociadas al movimiento sísmico.