Paula Trápani quedó eliminada de MasterChef Celebrity este domingo 11 de octubre, luego de una prueba en la que doce participantes debieron demostrar sus habilidades culinarias para continuar en competencia.
MasterChef Celebrity: quién fue la segunda eliminada este domingo
La periodista y conductora no logró convencer al jurado con su preparación durante la gala de eliminación. Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana cuestionaron la cocción del calamar y decidieron que debía abandonar el certamen.
La periodista presentó un risotto rojo con calamares que no alcanzó las expectativas del jurado y se convirtió en la segunda concursante en dejar el reality gastronómico de Telefe, después de la salida de Pachu Peña la semana anterior.
La definición llegó después de una gala marcada por el desafío de cocinar un plato con calamares en un tiempo limitado. Trápani quedó en la instancia final junto a Mike Amigorena, quien también tuvo dificultades con su preparación, pero finalmente logró conservar su lugar en el programa.
Al conocer la decisión, la conductora expresó su tristeza por la eliminación y reconoció que esperaba avanzar más en el certamen. Sin embargo, también valoró la experiencia y dejó abierta la posibilidad de regresar en una instancia de repechaje.
El plato que dejó afuera a Paula Trápani
La prueba de eliminación reunió a doce participantes que habían recibido el delantal negro durante la semana. Entre ellos estaban Paula Trápani, Alejandro Lerner, Mike Amigorena, Pablo Giralt, Julieta Nair Calvo, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Marta Fort, Campi, Hernán Coronel, Grego Rossello y Sebastián Presta.
La consigna planteada por el jurado consistía en preparar un plato con calamares en un plazo de 60 minutos. El desafío exigía resolver tanto la elaboración como la cocción del ingrediente principal, un aspecto que terminó siendo determinante para definir quién abandonaría el programa.
Durante la evaluación, algunos participantes consiguieron destacarse y aseguraron su continuidad sin mayores dificultades. Morena Beltrán, Julieta Nair Calvo, Sebastián Presta y Alejandro Lerner estuvieron entre los que lograron convencer a los chefs. Marta Fort, Pablo Migliore, Grego Rossello y Campi también consiguieron avanzar.
La definición quedó entonces entre Trápani y Amigorena. La preparación de la periodista, un risotto rojo acompañado de calamares, recibió observaciones negativas por parte de los integrantes del jurado, especialmente por la cocción del producto.
Damián Betular señaló que al calamar le había faltado cocción. Germán Martitegui coincidió con esa evaluación y cuestionó el resultado de la preparación. Maru Botana tampoco quedó conforme con el plato.
Las devoluciones fueron decisivas para la resolución de la gala. Finalmente, el jurado determinó que Trápani debía abandonar la competencia, mientras que Amigorena consiguió una nueva oportunidad para continuar en el certamen.
La periodista se despidió con palabras de agradecimiento y reconoció que la noticia le generaba tristeza. “Una tristeza, esperaba seguir. Le puse mucho... Pero bueno, es una competencia”, expresó ante las cámaras.
Además, manifestó su deseo de tener una nueva oportunidad dentro del programa. “Ojalá tenga una revancha. Pero fue una linda experiencia”, señaló, en referencia a la posibilidad de participar de un eventual repechaje.
Quiénes siguen tras la segunda eliminación
Con la salida de Paula Trápani, el certamen continúa con los participantes que lograron superar las primeras instancias de evaluación. La competencia había comenzado con 24 figuras del espectáculo, el periodismo y otros ámbitos de la vida pública, convocadas para poner a prueba sus conocimientos de cocina.
La primera eliminación había sido la de Pachu Peña, quien dejó el programa tras una prueba en la que debía preparar una milanesa con hueso y una guarnición. Una semana después, la salida de Trápani volvió a modificar el grupo de concursantes que busca avanzar en el reality.
Entre los participantes que permanecen en carrera se encuentran Diego Ramos, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Hernán Coronel, Mike Amigorena, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Martín Campilongo, Pablo Giralt y Elizabeth Vernaci.
El programa es conducido por Wanda Nara y cuenta con un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. A lo largo de las distintas emisiones, los participantes deben afrontar consignas culinarias que ponen a prueba su técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.
Las galas de eliminación representan una instancia decisiva, ya que los concursantes con menor desempeño deben competir para conservar su lugar. En ese contexto, la preparación de Trápani no logró superar la evaluación de los chefs, que consideraron insuficiente la cocción de uno de los ingredientes centrales del plato.
La salida de la periodista dejó abierta la expectativa por las próximas pruebas y por la posibilidad de que algunos de los participantes eliminados puedan regresar a través de una instancia de repechaje, una alternativa que la propia Trápani mencionó al despedirse del programa.