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"Se me cayó todo”: Rocío Robles rompió en llanto tras sufrir un percance en la cocina

La periodista deportiva tuvo un descuido mentras preparaba el puré que acompañaría su lenguado, se le cayó al suelo y su angustia provocó que Damián Betular la consolara y la alentara a seguir con el desafío.