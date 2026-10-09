Rocío Robles vivió uno de los momentos más tensos de la última emisión de MasterChef Celebrity. Un descuido mientras cocinaba provocó que perdiera gran parte de una de sus preparaciones y desató una escena de angustia que tuvo a Damián Betular como protagonista de un gesto de contención.
"Se me cayó todo”: Rocío Robles rompió en llanto tras sufrir un percance en la cocina
La periodista deportiva tuvo un descuido mentras preparaba el puré que acompañaría su lenguado, se le cayó al suelo y su angustia provocó que Damián Betular la consolara y la alentara a seguir con el desafío.
Todo ocurrió durante la noche de beneficios del certamen, cuando los participantes debían preparar un plato con lenguado y contaban con un tiempo limitado para utilizar los equipos eléctricos y el gas. A pocos minutos de terminar, la periodista deportiva se dio vuelta para pedir medio limón a sus compañeros y, sin advertirlo, dejó caer la miniprocesadora que contenía el puré.
Al descubrir que la preparación había terminado desparramada por el suelo, Rocío Robles no pudo ocultar su desesperación. “Lo tiré todo. No, no, no. Tengo ganas de llorar. Te juro. No me hablen porque voy a llorar y no tengo tiempo”, expresó, consciente de que el tiempo se agotaba y de que debía resolver el problema rápidamente.
La participante intentó rescatar la pequeña cantidad de puré que había quedado en el recipiente, aunque reconoció que no sería suficiente para completar la guarnición como había previsto. “Veo adentro del jarrito un poquito de puré, muy poquito, pero lo voy a rescatar. Yo me quedo con hambre. Con esto, me quedo con hambre”, relató frente a cámara. La frustración dio paso a las lágrimas y el episodio llamó la atención del jurado.
El gesto de Damián Betular para tranquilizarla
Al verla angustiada, Damián Betular se acercó para preguntarle qué le ocurría y ayudarla a limpiar el desastre. Robles le explicó que estaba afectada porque la preparación le había quedado rica y había conseguido una buena cantidad antes del accidente.
El chef trató de tranquilizarla y le quitó dramatismo a lo sucedido. Incluso le aseguró que la caída podía haber favorecido el resultado, ya que, según su apreciación, el puré habría quedado demasiado líquido si hubiese agregado toda la cantidad prevista.
Betular también pidió al resto de los participantes que acompañaran a su compañera. Lizy Tagliani se acercó para darle un abrazo, mientras que Edith Hermida se ofreció a ayudarla con lo que necesitara para continuar cocinando: “Rocío, ¿qué necesitás que te ayude?”.
En medio de la situación, el jurado resumió su mensaje con una frase que buscó devolverle la calma: “Una lloradita y a seguir”. Con esas palabras, la animó a superar el contratiempo y concentrarse en terminar el plato.
Del llanto a la medalla
Pese al incidente, Rocío Robles logró completar su propuesta: lenguado a la romana acompañado de puré de brócoli, zanahorias grilladas y alioli de yogur.
Durante la degustación, Germán Martitegui destacó aspectos de la preparación, aunque también le señaló que podía mejorar la presentación del plato. Su devolución apuntó a que la participante diera un paso más en el emplatado para futuras pruebas.
Finalmente, el desenlace fue mucho más favorable de lo que Robles podía imaginar durante aquellos minutos de angustia. El jurado eligió su preparación como la mejor de la jornada y le otorgó la medalla dorada en la noche de beneficios de MasterChef.
Así, lo que comenzó como un accidente que amenazaba con arruinar su trabajo terminó convirtiéndose en una de las escenas más emotivas de la competencia, con un mensaje de compañerismo y un reconocimiento que compensó el mal momento vivido en la cocina.