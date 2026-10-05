Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity. El humorista no logró convencer al jurado con su preparación y, además, cometió un insólito error: los chefs encontraron un pedazo de papel film dentro de la milanesa que había presentado.
Pachu Peña quedó afuera de MasterChef Celebrity tras presentar una milanesa con plástico
El humorista no logró convencer al jurado con su preparación y quedó fuera de la competencia luego de que los chefs detectaran un pedazo de film dentro de la milanesa.
Para la competencia, Peña había preparado una milanesa acompañada por un puré “andino”, nombre que eligió con humor porque aseguró que la receta se la había pasado Guillermo Andino. También sumó un dip elaborado con mayonesa, aceite de oliva y mostaza de Dijon.
El participante bautizó su creación como “Mila Clown”, en referencia a la cara de payaso que había realizado sobre el plato.
El papel film dentro de la milanesa
Durante la devolución, los integrantes del jurado descubrieron que la preparación tenía un pedazo de plástico en su interior.
“¿Por qué tiene un plástico?”, le preguntaron a Peña. “Es un film”, respondió el participante.
Ante la consulta sobre cómo había llegado hasta allí, intentó explicar lo sucedido: “Puede ser que entre tanto martilleo haya quedado un pedazo de papel film que se haya adherido”.
La situación generó preocupación entre los chefs, quienes señalaron que se trataba de una contaminación física y remarcaron que alguien podía haberlo ingerido. Peña, por su parte, aseguró que había retirado el plástico entero antes de presentar el plato.
También encontraron grasa cruda
El papel film no fue el único inconveniente que detectaron los chefs. Al cortar la milanesa, también encontraron grasa cruda en su interior. “No es queso, es grasa”, le señalaron durante la devolución. La preparación, por lo tanto, acumuló otro cuestionamiento por parte del jurado.
El puré que acompañaba la milanesa también fue observado por los chefs. Peña lo había preparado con papa, manteca, nuez moscada, leche y crema.
Sin embargo, los jurados cuestionaron la textura y consideraron que el resultado era básicamente papa hervida pisada. Peña explicó que no había tamizado el puré porque no era una técnica que utilizara habitualmente.
Germán Martitegui, Damian Betular y Maru Botana consideraron que el resultado no estaba a la altura de la competencia.
Pachu Peña quedó eliminado
La suma de los errores terminó siendo determinante para Peña. Durante la devolución, Betular resumió una de las principales críticas al plato: “Es muy engañoso el plato. Porque estéticamente decís guau y cuando lo probás...”.
De esta manera, Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity.