Tras el final de Gran Hermano: Generación dorada, Telefe aceleró las grabaciones de MasterChef Celebrity con el objetivo de estrenar la nueva edición el próximo lunes 28 de septiembre.
“Hola Wanda, me muero”: el guiño de Juli Poggio al Wandagate en MasterChef Celebrity
La influencer sorprendió a la conductora durante las grabaciones del reality de cocina con una frase que recordó a Eugenia “La China” Suárez y sus antiguos saludos en las transmisiones de Instagram.
En un adelanto de las grabaciones difundido por Intrusos, se pudo ver la particular entrada de Juli Poggio al reality gastronómico y el inesperado intercambio que protagonizó con la conductora, Wanda Nara.
La frase
Mientras los participantes ingresaban al estudio, Poggio hizo su aparición y saludó a la conductora con una frase que rápidamente llamó la atención de los seguidores del denominado Wandagate.
“Hola Wanda, me muerooo”, expresó la influencer al encontrarse con Nara.
El comentario remite a una frase que Eugenia “La China” Suárez utilizaba al saludar a Wanda durante sus transmisiones de Instagram.
La reacción de Wanda
Wanda Nara no pasó por alto la referencia y respondió con humor. La conductora reaccionó entre risas y con una sonrisa al advertir el guiño de Poggio.
“Ya entra con todo, Juli”, respondió Nara mientras se reía.
El intercambio quedó registrado en el adelanto de las grabaciones de MasterChef Celebrity y rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados de la presentación de la participante.
El regreso de MasterChef Celebrity
La nueva edición de MasterChef Celebrity llegará a la pantalla de Telefe después del cierre de Gran Hermano: Generación dorada.
La producción adelantó las grabaciones para cumplir con la fecha prevista de estreno, el lunes 28 de septiembre. En el primer adelanto difundido públicamente, uno de los primeros guiños vinculados al Wandagate estuvo protagonizado por Juli Poggio y Wanda Nara.