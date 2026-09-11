La relación entre Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero llegó a su fin y sorprendió a los seguidores de Gran Hermano 2026, que habían apostado por el romance entre ambos después de su paso por el reality.
Lola y Manuel se separaron tras su paso por Gran Hermano: qué pasó entre ellos
La influencer explicó los motivos que llevaron al final del vínculo y aseguró que una mentira afectó la confianza, además de cuestionar algunas actitudes que le generaban preocupación y malestar.
Fue Tomaszeuski quien decidió ponerle punto final al vínculo. En distintas entrevistas televisivas, la influencer explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión y aseguró que una mentira afectó la confianza que tenía en Ibero.
Además, contó que le había pedido que no siguiera a otras chicas en Instagram para evitar situaciones que pudieran generar conflictos, aunque según relató, ese acuerdo no fue respetado.
Los motivos
Al hablar sobre el final de la relación, Tomaszeuski sostuvo que comenzó a sentirse incómoda con determinadas actitudes de Ibero y que la confianza entre ambos quedó afectada.
La influencer también aseguró que el vínculo ya no le generaba la tranquilidad que esperaba de una pareja. “Yo quiero estar con alguien que me haga sentir querida. No sé, mínimo que me quiera. Yo tuve un montón de relaciones en mi vida y jamás revisé nada, jamás no dejé salir de joda, no dejé juntarse con amigos”, expresó durante una charla con Lizardo Ponce.
La joven explicó que su decisión estuvo vinculada también con la manera en que se sentía dentro de la relación. Según sus palabras, había comenzado a atravesar más momentos de preocupación que de felicidad.
“Me hace mal tu manera de amar. Ahora, respetá que yo no quiero estar con una persona que me ame de tu manera, ¿entendés? Entonces, también teneme un poco de respeto a ese lado de que yo no quiero para mí misma estar sufriendo. Porque más que estar contenta, estoy todos los días preocupada o sufriendo por algo”, afirmó.
Una historia que nació en Gran Hermano
Lola y Manuel se habían acercado durante su participación en Gran Hermano 2026 y su vínculo rápidamente despertó el interés de los seguidores del programa.
Ibero había sido uno de los participantes que llegó a posicionarse como candidato a ganar el reality. Sin embargo, a mediados de julio quedó eliminado de manera inesperada.
Tras su salida, Lola, que había regresado de un viaje por Europa, fue a visitarlo y ambos decidieron continuar con la relación fuera de la casa. El romance consiguió una importante repercusión entre los fanáticos del programa, aunque finalmente la historia llegó a su fin.
Qué hace Manuel Ibero tras el reality
Luego de su paso por Gran Hermano, Ibero comenzó a desarrollar distintas actividades vinculadas con su exposición pública. En una entrevista reciente, contó cómo atraviesa esta nueva etapa y habló sobre sus proyectos.
“Me está yendo muy bien y estoy muy contento. Me llevé amistades de Gran Hermano. Ahora mi voz vale, porque me hicieron una campaña muy sucia y yo estaba adentro. Me gustaría ir a MasterChef Celebrity, muero”, expresó.
Además, mostró en sus redes sociales que cumplió uno de sus deseos y se compró un BMW 320i, un vehículo que describió como el auto de sus sueños.
Ibero también cuenta actualmente con representación de una mánager. Para esa tarea contrató a Vane Pellizzeri, reconocida por trabajar con distintas figuras del espectáculo.