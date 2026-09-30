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Wanda Nara reveló qué hacía Maxi López cuando hablaban de ella a sus espaldas

La mediática sorprendió al contar un detalle que mantuvo en secreto durante la competencia y explicó cómo se enteraba de los comentarios que circulaban en el grupo de participantes.

La conductora contó cómo recibía información sobre los comentarios que hacían sobre ella.La conductora contó cómo recibía información sobre los comentarios que hacían sobre ella.
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Wanda Nara protagonizó un momento inesperado durante la última emisión de MasterChef Celebrity, cuando reveló que Maxi López le enviaba capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con otros participantes del reality durante una edición anterior.

La conductora contó que su ex pareja le compartía los mensajes en los que hablaban sobre ella y aseguró que decidió mantener el secreto hasta que terminara el programa para no perjudicarlo durante la competencia.

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La confesión de Wanda

La revelación ocurrió al comienzo de la emisión, cuando Wanda contó cómo se enteraba de algunos comentarios que circulaban en el grupo de WhatsApp de los participantes.

“El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”, reveló la conductora, en referencia a Maxi López.

La confesión sorprendió al resto de los famosos presentes. Ante la reacción de sus compañeros, Wanda explicó por qué había esperado para contar lo sucedido: “Lo puedo contar porque ya terminó el programa”.

wanda nara maxi lopez masterchefMaxi López le enviaba capturas de las conversaciones en las que mencionaban a Wanda Nara.

“Una tumba vos”

Pablo Giralt reaccionó con ironía ante la revelación y le respondió: “Una tumba vos”.

Wanda se defendió y aclaró que había decidido guardar silencio durante la competencia. “No, no dije nada durante la competencia, lo cuento ahora”, sostuvo.

De esta manera, la conductora explicó que prefirió esperar hasta que finalizara la edición para revelar que había recibido las capturas de las conversaciones privadas.

Wanda Nara y Maxi López mantienen hoy un vínculo más armónico.Wanda aseguró que decidió guardar silencio durante toda la competencia.

El pedido a Grego Rossello

La situación también dio lugar a una nueva chicana por parte de Wanda, quien aprovechó el momento para hacerle una propuesta a Grego Rossello.

“Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots”, lanzó con picardía, al sugerirle al influencer que también podría convertirse en su confidente.

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