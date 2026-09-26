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Icardi recordó el Wandagate y confirmó el amorío con la China Suárez en un hotel de París

El futbolista compartió un video relacionado con el episodio que protagonizó junto a Wanda Nara y la China Suárez en París y volvió a poner aquella historia en escena.

El jugador no dejó pasar la fecha.El jugador no dejó pasar la fecha.
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Mauro Icardi volvió a referirse, de manera indirecta, a uno de los episodios más recordados de su vida mediática. A cinco años del comienzo del denominado Wandagate, el futbolista publicó en sus redes sociales un video que recupera uno de los escenarios centrales de aquella historia.

La publicación incluyó una imagen del hotel de París donde se desencadenó el escándalo que involucró a Icardi, Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez. El posteo estuvo acompañado además por una canción vinculada con aquel momento, en una referencia que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El Wandagate comenzó en octubre de 2021, cuando Wanda Nara publicó en Instagram un mensaje que se convirtió en el punto de partida de una de las mayores controversias del espectáculo argentino. La empresaria escribió entonces: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", en una clara referencia a la China Suárez.

La pareja pasó unos días en la paradisíaca playa.Ahora son pareja y lo demuestran a diario en sus redes.

El origen del escándalo

Por aquellos días, la relación entre Icardi y Nara atravesaba una fuerte crisis. El nombre de la China Suárez apareció en el centro de la escena a partir de los mensajes y del encuentro que la actriz y el futbolista habían mantenido en París.

La situación tuvo repercusión internacional y derivó en una sucesión de declaraciones públicas, publicaciones en redes sociales y versiones sobre el futuro del matrimonio. Icardi, que entonces jugaba en el París Saint-Germain, quedó expuesto junto a Wanda en una crisis que rápidamente trascendió el ámbito privado.

El posteo polémico.El posteo polémico.

Semanas después, ambos intentaron recomponer la relación y se mostraron juntos públicamente. En una entrevista con Susana Giménez, Wanda contó su versión sobre lo sucedido y explicó cómo había atravesado aquel período de crisis.

El episodio, sin embargo, no quedó cerrado. Durante los años siguientes, el vínculo entre Icardi y Nara continuó atravesando diferentes etapas hasta llegar a la separación definitiva y a una disputa que también se trasladó al ámbito judicial.

Wanda compartió imágenes y detalles de su transformación para el largometraje.Wanda Nara siguió su carrera en TV y cómo influencer.

Una historia que continúa

Con el paso del tiempo, la historia sumó nuevos capítulos. Icardi comenzó posteriormente una relación con la China Suárez, mientras que Wanda rehízo su vida sentimental. La nueva pareja confirmó públicamente su vínculo y desde entonces ambos compartieron distintas imágenes de su vida cotidiana.

En septiembre de 2026, Icardi volvió a mostrarse junto a la actriz en redes sociales después de un período de poca actividad en su perfil. En aquella oportunidad publicó fotografías de ambos durante su estadía en Argentina, con imágenes de momentos compartidos en una casa, junto a una pileta y en distintos espacios al aire libre.

Ahora, el recuerdo del hotel parisino volvió a instalar aquella historia en el centro de la conversación. El gesto de Icardi llega cinco años después del inicio del escándalo y mientras los protagonistas continúan sus respectivos caminos.

Aquel episodio, que comenzó con una publicación de Wanda Nara en Instagram y rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático, todavía aparece de manera recurrente en las redes sociales. En esta oportunidad, fue el propio Icardi quien recuperó una imagen asociada al comienzo de aquella historia.

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