La polémica en torno al video protagonizado por Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo después de que Eugenia “La China” Suárez decidiera recrear la escena que había generado cuestionamientos y que derivó en la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir del futbolista.
La China Suárez desafió la sanción contra Icardi con un nuevo video: “¿Así está bien?”
La actriz volvió a utilizar la canción de Dua Lipa para recrear la escena que había generado cuestionamientos, aunque esta vez cambió el vehículo y sumó a su hijo Amancio.
La actriz compartió en sus redes sociales un nuevo video acompañado por la canción Training Season, de Dua Lipa, la misma utilizada en la publicación original. Esta vez, sin embargo, modificó por completo la situación y eligió como protagonista a su hijo Amancio.
En el primer video, Suárez había participado de un trend de TikTok en el que hacía referencia a haber encontrado al hombre que buscaba, en alusión a su pareja, mientras aparecía con parte de su cuerpo fuera de un vehículo que se encontraba en movimiento.
La publicación generó repercusiones y, horas después, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires anunció una medida contra Icardi por considerar que la situación no preservaba la seguridad de las personas que viajaban en el vehículo ni la de terceros. La medida quedó registrada el domingo 21 de septiembre.
El nuevo video que publicó
Luego de conocerse la decisión oficial que afectó al futbolista, la actriz volvió a utilizar sus redes sociales para referirse indirectamente al episodio.
En esta oportunidad, publicó un video en el que vuelve a sonar Training Season, pero la escena es diferente: en lugar de un automóvil en circulación, Suárez aparece sobre un auto de juguete perteneciente a su hijo Amancio.
“¿Así está bien?”, escribió junto a la publicación, en una clara referencia a la polémica que había generado el video anterior y a la posterior medida contra Icardi.
La nueva publicación volvió a instalar el episodio en las redes sociales y fue interpretada como una respuesta a la sanción que recibió el futbolista.
El mensaje con una imagen religiosa
Además del video, La China Suárez publicó en sus historias una imagen de una virgen acompañada por una frase en italiano: “Benedici la nostra casa”, cuya traducción es “Bendice nuestra casa”.
La publicación se produjo en medio de las repercusiones por la decisión del Ministerio de Transporte bonaerense y de las declaraciones de Icardi sobre la medida.
Qué dijo Icardi sobre la inhabilitación
El futbolista también se pronunció públicamente luego de que se conociera la decisión oficial. Icardi cuestionó al Ministerio de Transporte y sostuvo que el organismo buscaba obtener repercusión mediática a partir de su caso.
“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, expresó.
Además, dirigió sus críticas hacia el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y cuestionó el estado de las calles por las que circula habitualmente.
“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, afirmó.
Por último, Icardi hizo referencia a la situación de su licencia de conducir y sostuvo que debe entregarse cuando se realiza la conversión a una licencia europea.
“La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, manifestó.