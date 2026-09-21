La Provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva para conducir del futbolista Mauro Icardi, luego de que las autoridades detectaran que circulaba con la licencia de conducir vencida. La medida fue adoptada por los organismos de control vial bonaerenses, suspendiendo formalmente la habilitación del deportista para estar al volante hasta tanto regularice su situación administrativa y cumpla con las exigencias normativas correspondientes.
Mauro Icardi circulaba con licencia de conducir vencida, lo expuso en redes y recibió una dura sanción
Las autoridades bonaerenses suspendieron el carnet del delantero tras constatar la falta. Deberá regularizar sus trámites para volver a manejar en el país.
Detección de la infracción y medida preventiva
El escándalo se desató a raíz de unas imágenes publicadas por su pareja, la actriz China Suárez, donde se la observa sacando gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo estaba en pleno movimiento. Ante esta grave imprudencia, la cartera dirigida por Martín Marinucci advirtió la clara negligencia del conductor al no detener la marcha para preservar la seguridad de los ocupantes y de terceros.
Ante la constatación de la irregularidad, la autoridad competente aplicó una sanción de inhabilitación preventiva, resolución que inhabilita temporalmente al ciudadano para operar cualquier tipo de vehículo dentro de la jurisdicción provincial.
Esta figura de inhabilitación preventiva es un recurso legal habitual destinado a resguardar la seguridad en la vía pública. El objetivo de la suspensión radica en garantizar que todo conductor en la vía pública mantenga al día sus exámenes psicofísicos y teóricos, indispensables para el otorgamiento y renovación de la licencia nacional de conducir.
Normativa vial y alcances de la suspensión
Dentro de la legislación de tránsito bonaerense, conducir con la licencia vencida constituye una falta grave cuando ha caducado el período legal de tolerancia o se comprueba el uso activo del rodado. La inhabilitación preventiva impide de forma inmediata que el titular pueda ponerse al frente de un volante en el territorio provincial. Asimismo, en el marco de las normativas de coordinación interjurisdictional, las actuaciones administrativas son notificadas a los registros de antecedentes de tránsito para actualizar el legajo del infractor en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Para lograr el levantamiento de la inhabilitación preventiva, Icardi deberá presentarse ante el juzgado de faltas interviniente, efectuar el pago de las multas impuestas por la infracción cometida e iniciar el proceso de renovación completa del carnet. El trámite requiere la aprobación de los exámenes médicos, teóricos y prácticos de aptitud vehicular, así como el libre deudas de infracciones, previo a recibir el alta en el sistema del Registro Único de Infractores del Tránsito.
Repercusiones e impacto del caso
La sanción generó inmediata repercusión pública debido al perfil de alto impacto del futbolista en los medios de comunicación. La imposibilidad legal de conducir supone restricciones a la movilidad personal del deportista en el país mientras se extienda la medida dispuesta por los juzgados administrativos. Fuentes del sector vial recordaron que el eventual incumplimiento de una suspensión preventiva constituye una falta gravísima, susceptible de derivar en el secuestro inmediato del vehículo y el inicio de acciones contravencionales severas.
El episodio reitera la validez irrestricta de las normas de tránsito para todos los ciudadanos. Mantener la licencia de conducir al día no representa una mera formalidad administrativa, sino la garantía mínima obligatoria de aptitud al volante para preservar la seguridad en calles, avenidas y rutas.